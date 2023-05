Al Santa Brigida il 6 maggio Don Antonio

Sabato 6 maggio alle 22 Don Antonio salirà sul palco del Borgo Santa Brigida 5/A con il Trio Grande (Enrico Mao Bocchini e Diego Sapignoli alle batterie, Denis Mitchell e Gianni Perinelli a basso, elettronica e sassofoni) per ripercorrere il suo repertorio strumentale e suonare qualche canzone del suo disco “La bella stagione”.

Don Antonio (Gramentieri), prima con Sacri Cuori e poi a suo nome, ha suonato nei festival e nei club di Stati Uniti, Inghilterra, Australia, Europa, Scandinavia e Balcani. Nel suo girovagare per il mondo Ha prodotto dischi e suonato con e per tanti musicisti indipendenti e di frontiera come Alejandro Escovedo, Hugo Race, Marc Ribot, David Hidalgo, Jim Keltner, John Parish, Howe Gelb, John Convertino. In Italia con Nada, Pan del Diavolo, Giulio Casale e nell’ultimo periodo ha collaborato al nuovo disco di Vinicio Capossela, con il quale sta suonando nelle sue presentazioni televisive e non.