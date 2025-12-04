Al Teatro al Parco in prima nazionale “Il Pilota”  con Ciro Masella

Debutta in prima nazionale mercoledì 10 dicembre 2025 al Teatro al Parco di Parma lo spettacolo Il Pilota, con Ciro Masella, per la drammaturgia di Uros Gorgone e la regia di Daniele Aureli.

La produzione è di Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole ed exibart, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma. Si ringrazia Sante Rutigliano.

Una bambina in montagna insieme al padre si trova improvvisamente in pericolo di vita. A salvarla è un vecchio che tutti credono pazzo, perché passa le giornate fingendo di guidare un’auto immaginaria, imitando il rumore del motore con la bocca. Quando serve portare la bambina in ospedale nel più breve tempo possibile, sarà proprio lui, con una Panda 4×4, a guidare sul fianco della montagna compiendo un’impresa che a tutti sembrava impossibile e che gli costerà la vita.

Il padre, giornalista, decide di saperne di più sull’uomo che ha salvato la vita a sua figlia. Frugando nella casa di quel vecchio, tra un pianoforte senza tasti, ritagli di giornale, lettere e oggetti, ricostruisce la vita di quello che tutti chiamano “il Pilota”, scoprendo un’esistenza piena di sorprendenti avventure: gare improbabili, fughe rocambolesche, automobili fantastiche, la deportazione in un campo di concentramento e la guida di ambulanze.

Attraverso le vicende del protagonista, Il Pilota diventa un viaggio epico dentro un secolo di storia, di sogni e di sfide, che ci conduce in un mondo di regole semplici e di ideali chiari, dove la velocità sembra governare il tempo. A sostenere il racconto, come in un docufilm, compaiono diversi testimoni in video, che con le loro voci e i loro ricordi danno corpo e profondità alla leggenda del Pilota.

CREDITI

con Ciro Masella

drammaturgia Uros Gorgone

dramaturg Giusi De Santis

regia Daniele Aureli

regia video Eolo Perfido

contributi in video (in o.a.) Michele Bevilacqua, Marco Cavalcoli, Luca Di Giovanni, Alicia Salazar

disegno luci Daniele Aureli e Emiliano Curà

costumi Chiara Lanzillotta

musiche David Peña Dorantes

produzione Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole, exibart

si ringrazia Sante Rutigliano

BIGLIETTERIA

La biglietteria del Teatro al Parco è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 giovedì chiuso. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro e sul circuito Vivaticket. www.vivaticket.com/it/ticket/il-pilota/284838