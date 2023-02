Al Teatro al Parco la compagnia francese La Soupe guida i bambini nella natura in trasformazione

Un grande affresco visuale e musicale, la storia di un paesaggio incontaminato e lussureggiante trasformato di stagione in stagione da misteriosi personaggi, metà uomini e metà oggetti, tra realismo e fantasmagoria. Si intitola “Et Puis” ed è rivolto ad adulti e bambini dai quattro anni lo spettacolo che va in scena al Teatro al Parco di Parma sabato 18 febbraio alle 16.30, nell’ambito del programma per le famiglie della stagione del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti. Protagonista la compagnia francese La Soupe, i cui progetti, guidati dal regista Eric Domenicone e dalla attrice e burattinaia Yseult Welschinger, coinvolgono artisti di varia estrazione: musicisti, attori, burattinai, scrittori, videomaker, scultori, tutti alla ricerca di nuove e originali modalità espressive.

«Et Puis» nasce da un grande libro d’immagini di Icinori, duo di disegnatori per bambini composto da Mayumi Otero e Raphael Urwiller, che ha immediatamente catturato Domenicone e Welschinger perché ogni pagina ne racchiude la sottigliezza e l’originalità dell’opera grafica. «Adattando questo album per la scena – raccontano gli autori – invitiamo i piccoli spettatori a immergersi in questo affresco visivo e musicale, fatto di micro racconti che rappresentano la metamorfosi della natura: animali, umani e creature fantastiche si mescolano e noi facciamo percepire la ricchezza di questo mondo». Tra realismo e fantasmagoria, come in una dolce introduzione all’ecologia, «Et puis» è una traversata onirica che esplora i legami intimi e complessi tra l’essere umano e la natura. Informazioni e biglietteria al Teatro al Parco: 0521 992044, biglietteriabriciole@solaresdellearti.it.

regia di Eric Domenicone, adattamento Eric Domenicone e Yseult Welschinger, interpreti Yseult Welschinger con Faustine Lancel e Alice Blot in alternanza, musiche di Antoine Arlot e Pierre Boespflug, marionnette di Yseult Welschinger, ombre e pop-up Eric Domenicone, Scene di Eric Domenicone & Yseult Welschinger, luci di Chris Caridi, Eric Domenicone, tecnica di Maxime Scherrer, video di Marine Drouard