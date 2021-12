Al Teatro al Parco la Prima della Scala in streaming

Martedì 7 dicembre alle 18 al Teatro al Parco verrà trasmessa in diretta streaming su grande schermo la Prima del Teatro alla Scala, che come da tradizione si svolge il giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra Solares Fondazione delle Arti e Rai Com. La Serata inaugurale del Teatro alla Scala ha in programma il «Macbeth» di Giuseppe Verdi. Con quest’opera il Direttore Musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly completa il percorso interpretativo dedicato alla “trilogia giovanile” di Giuseppe Verdi dopo «Giovanna d’Arco» e «Attila». «Macbeth» va in scena con la regia di Davide Livermore, al suo quarto spettacolo inaugurale, insieme agli scenografi di Giò Forma, al costumista Gianluca Falaschi e a un grande cast: Lady è Anna Netrebko, accanto al Macbeth di Luca Salsi, al Macduff di Francesco Meli e al Banco di Ildar Abdrazakov.

Con questo appuntamento di spicco si apre «C’era una volta l’opera», una rassegna di proiezioni in programma al Teatro al Parco, che propone al pubblico grandi manifestazioni operistiche. Il calendario prosegue il 21 dicembre con la visione, a ingresso gratuito, di Christmas in Vienna, storico concerto di Natale del 1993 interpretato da Diana Ross, José Carreras e Plácido Domingo. Le due visioni su grande schermo incorniciano un Concerto di Natale dal vivo che si terrà, sempre al Teatro al Parco, il 20 dicembre alle 21, e avrà come protagonisti il Parma Opera Ensemble ed il Coro dell’Opera di Parma, con la partecipazione del tenore Riccardo della Sciucca e del Soprano Sara Rossini. Il programma di appuntamenti di C’era una volta l’opera riprenderà nel gennaio 2022 con nuovi appuntamenti che verranno resi noti prossimamente.

Biglietto per assistere alla diretta streaming della Prima della Scala: € 8,00. Info e prenotazioni: 0521 992044, biglietteriabriciole@solaresdellearti.it, www.solaresdellearti.it.