Al Teatro del Cerchio lo spettacolo per famiglie “Asola e Bottone”

Domenica 15 febbraio alle ore 17 al Teatro del Cerchio ospita “Asola e Bottone”, spettacolo imperdibile della Compagnia Illoco Teatro: un’esperienza teatrale poetica e visionaria capace di parlare al cuore di adulti e bambini.

Ispirato al racconto “L’anima smarrita” di Olga Tokarczuk, Premio Nobel per la Letteratura nel 2018, lo spettacolo utilizza la metafora della sartoria per raccontare la storia di un sarto che, dall’infanzia alla giovinezza, cammina accanto alla propria anima-vocazione. I compromessi dell’età adulta lo porteranno però a smarrirla e a dimenticarla, fino a quando il riaffiorare di ricordi lontani lo spingerà a intraprendere un viaggio di ricerca per ritrovare sé stesso e la propria integrità.
Attraverso il rapporto tra bozzetto e vestito, la narrazione mette in luce la distanza tra ciò che è “immaginato” e ciò che viene “creato”, offrendo una riflessione drammaturgica e scenica sull’accettazione del fallimento e dell’errore come parte essenziale del processo di costruzione — di un abito così come della propria identità.

L’ambiente scenico si sviluppa intorno alla dualità: orizzontale e verticale, peso e contrappeso, leggerezza e pesantezza. In un tempo sospeso e interiore, oggetti e personaggi sembrano fluttuare, smarriti nella ricerca della loro controparte, in un equilibrio delicato tra realtà e immaginazione.

Uno spettacolo delicato e intenso che invita il pubblico, di ogni età, a ritrovare il filo della propria anima.

Asola e Bottone Regia: Roberto Andolfi | Drammaturgia: Annarita Colucci | con: Annarita Colucci e Dario Carbone | Scene: Federico Biancalani e Illoco Teatro | Costumi: Annarita Colucci Luci: Emilio Barone e Roberto Andolfi | Produzione: Straligut Teatro, Accademia Perduta/Romagna Teatri.  

Domenica 22 febbraio – ore 17  Biglietto unico: 6€ | Prevendita online su liveticket Info e prenotazioni: info@teatrodelcerchio.it o prenotazioniteatrodelcerchio@gmail.com |  cell. 351 5337070 | Teatro del Cerchio, via G. G. Belli 6/a Parma

