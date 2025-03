Al Teatro del Cerchio “Pinocchio!” della compagnia veronese BAMBAM!

Con lo spettacolo di domenica 9 marzo si conclude la stagione 24/25 per famiglie del Teatro del Cerchio, una stagione ricca e caratterizzata da una grande affluenza di pubblico.

Lo spettacolo conclusivo, in programma alle ore 17, è una produzione della compagnia veronese BAMBAM! Teatro che porta in scena il più famoso burattino della cultura occidentale: Pinocchio!

Cosa accadrebbe se le porte della fantasia avessero come unica barriera le ante di un armadio?

E se, una volta aperte le ante, si dispiegasse ai nostri occhi un mondo fantastico abitato da grilli parlanti, fatine o ciuchini?

Due uomini – attori/narratori si interrogano in maniera giocosa sul significato di verità e, una volta aperte le porte alla fantasia, ci raccontano una storia, quella di Pinocchio. Fra giacche, sciarpe, cappelli e mutande prende vita la più famosa fra le marionette e tutti i personaggi che animano il popolare racconto di Collodi. Un semplice armadio ci regala l’occorrente per creare un mondo fantastico da rappresentare su un palcoscenico, luogo per eccellenza in cui si incontrano finzione e realtà.

Verranno ripercorse le avventure di Pinocchio fra il Gran Teatro dei Burattini di Mangiafuoco, il paese dei balocchi e il ventre di un pescecane fino ad arrivare al termine del nostro racconto: la metamorfosi di Pinocchio in bambino – attore.



Lo spettacolo diventa un pretesto per ricordare che occorre davvero poco per creare mondi fantastici e nuove storie che ognuno può raccontare, come quella di Peter Panperfocaccia, suggerita da uno dei due attori. E non importa se sia una storia vera o meno, perché, come si sa, nessuna storia è falsa finché qualcuno ci crede.

Pinocchio

scritto e diretto da Lorenzo Bassotto

con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi

musiche di Fiorenzo Carpi | scene realizzate da Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi

audio e luci di Claudio Modugno | foto e video Barbara Rigon

una produzione Bam!Bam! Teatro con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi



Domenica 9 marzo – ore 17

Biglietti: adulti 10€ | bambini 5€ | Per ogni adulto pagante un bambino entra gratuitamente.

Info e prenotazioni: info@teatrodelcerchio.it e prenotazioniteatrodelcerchio@gmail.com

cell. 351 5337070 | Teatro del Cerchio, via G. G. Belli 6/a Parma.