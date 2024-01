Al Teatro di Ragazzola “Atlante linguistico della Pangea” di Sotterraneo

Sabato 20 GENNAIO alle ore 21.15 al Teatro di Ragazzola

ATLANTE LINGUISTICO DELLA PANGEA

concept e regia Sotterraneo

in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini

scrittura Daniele Villa

luci Marco Santambrogio

costumi Eleonora Terzi, Laura Dondoli

sound design Mattia Tuliozi

elementi scenici a cura del Laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione

macchinista costruttore Sergio Puzzo

produzione Sotterraneo contributo ERT – Emila Romagna Teatro, Fondazione CR Firenze sostegno Regione Toscana, Mibac

ingresso 15 euro

prenotazioni e informazioni 339.5612798

www.teatrodiragazzola.it

Sotterraneo ha selezionato decine di “parole intraducibili”, vocaboli unici che non esistono in altri idiomi, e ha dialogato online con altrettanti parlanti madrelingua sul significato e l’uso di queste parole nella cultura di provenienza. Queste brevi “lezioni di intraducibilità” sono divenute la traccia per uno spettacolo che mette in scena le parole stesse, trasformando un piccolo dizionario in una sorta di drammaturgia atipica. L’intero spettacolo inoltre è attraversato dall’impossibilità di dar corpo ad alcuni concetti a causa delle limitazioni Covid, che da pure restrizioni si trasformano in una risorsa scenica in grado di mettere in campo un pensiero sulle relazioni umane e l’incomunicabilità.

Ogni lavoro del gruppo Sotterraneo è una sonda lanciata a indagare le possibilità linguistiche del teatro, luogo a un tempo fisico e intellettuale, antico e irrimediabilmente contemporaneo. Con opere trasversali e stratificate nella ricerca su forme e contenuti, Sotterraneo si muove focalizzando le contraddizioni e i coni d’ombra del presente, secondo un approccio che cerca di rappresentare il nostro tempo rimanendo in equilibrio fra l’immaginario collettivo e il pensiero più anticonvenzionale, considerando la scena un luogo di cittadinanza e gesti quotidiani di cultura che allenano la coscienza critica del pubblico, destinatario e centro di senso di ogni nostro progetto.