Al Teatro di Ragazzola “La morte ovvero il pranzo della domenica”

Uno spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura. Serena Balivo e Mariano Dammacco, binomio artistico noto per sapersi muovere con grande perizia e passo leggero tra poesia e narrazione, aprono uno squarcio di luce sulla morte con “La morte ovvero il pranzo della domenica”, in scena sabato 15 febbraio alle ore 21.15 al Teatro di Ragazzola.

Serena Balivo, già Premio Ubu come migliore attrice under35 e Premio Ivo Chiesa, dà corpo e voce a una donna non più giovane che ogni domenica va a pranzo dai suoi genitori ultranovantenni, forse i veri protagonisti del delicato e umoristico testo di Mariano Dammacco, già Premio Ubu come migliore novità drammaturgica per “Spezzato è il cuore della bellezza”. Sebbene in buona salute fisica e mentale, i due genitori sono ben consapevoli che presto dovranno affrontare la morte, il nulla forse o magari un’altra vita, e così non parlano d’altro, arrivando pian piano a incarnare tutte le madri, tutti i padri e tutti noi dinanzi all’ignoto.

Lo spettacolo ci conduce dentro un rito che appartiene a molti, il pranzo della domenica, nella sua forma ultima, con una coppia di anziani e la loro figlia in attesa di separarsi, di doversi salutare. “La morte ovvero il pranzo della domenica” appare come un invito a partecipare a un congedo appassionato e divertito che prova a restituirci la bellezza della vita stessa all’interno dell’esperienza dell’ultima separazione dalle persone amate, e all’interno della potenza nascosta e piena di pudori dell’amore in famiglia, l’amore tra vecchi sposi, l’amore tra genitori e figli. La leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore, affrontando temi alti e struggenti persino con umorismo.

Mariano Dammacco è fedele a questa definizione, inoltrando il pubblico in una vicenda che è affogata nella morte e in una potente riflessione sulla fine, attraverso un sapiente uso di quell’ironia che permea la vita quotidiana. L’amore forse è il termine di arrivo di questo percorso, un’incondizionata forza che sembra intensificarsi al sopraggiungere di una terribile consapevolezza, quella di un’inevitabile separazione.

Pregio indiscusso dell’intera operazione l’aver edificato una partitura teatrale le cui solida fondamenta sono continui e concreti riferimenti al quotidiano conditi da una genuina ironia mista a tocchi di poesia, che sia una colonna sonora, un cambio luci, o più semplicemente un non detto a sostituire tante parole: alla Compagnia Dammacco/Balivo va riconosciuto il merito di una pagina di teatro che si fa cartina di tornasole della vita, lucida istantanea di esistenze fissate nello scorrere del tempo, e offerte allo spettatore in una disarmante profondità.

I biglietti di ingresso allo spettacolo, costo 15 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.

TEATRO DI RAGAZZOLA

A MORTE OVVERO IL PRANZO DELLA DOMENICA

uno spettacolo con Serena Balivo

ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco

musiche originali Marcello Gori

consulenza spazio e luci Vincent Longuemare

tecnico Erica Galante

oggetti di scena Andrea Bulgarelli / Falegnameria Scheggia

foto di scena Angelo Maggio

ufficio stampa Maddalena Peluso

produzione Compagnia Diaghilev – Dammacco/Balivo

con il sostegno di Spazio Franco (Palermo), Casa della Cultura Italo Calvino (Calderara di Reno)

Sabato 15 febbraio ore 21.15

