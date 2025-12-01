Al Teatro di Ragazzola lo spettacolo “Autoritratto” di Davide Enia

Autore, narratore, interprete straordinario e regista, Davide Enia porterà in scena lo spettacolo “Autoritratto” sabato 6 dicembre, alle ore 21.15, al Teatro di Ragazzola. Candidato per questo nuovo lavoro al Premio Ubu 2025, così l’autore descrive lo spettacolo: «Affrontare per davvero Cosa Nostra significa iniziare un processo di autoanalisi. Non volere quindi capire in assoluto la mafia in sé, quanto cercare di comprendere la mafia in me.» Intrecciando cunto e parole, corpo e dialetto, Enia esplora quella che definisce la nevrosi dei suoi concittadini nei confronti della criminalità organizzata: «Per diverse ragioni, da noi la mafia è stata minimizzata, sottostimata, banalizzata, rimossa o, al contrario, mitizzata. Ovvero: non è mai stata affrontata per quello che è».

Lo spettacolo racconta i continui incontri con Cosa Nostra: i cadaveri incontrati per strada, le persone conosciute uccise dalla mafia, le bombe in città, l’apparizione del male, «il sacro nella sua declinazione di tenebra», alla quale l’artista risponde con «un lavoro che è una tragedia, un’orazione civile, una interrogazione linguistica, un processo di autoanalisi personale e condiviso. Un autoritratto al contempo intimo e collettivo.» Lo spettacolo, che vede in scena insieme a Enia il musicista Giulio Barocchieri, attraversa il tempo della vita di Davide. Tanti spartiacque: il prima e il dopo l’uccisione di Don Puglisi, il prima e il dopo l’uccisione del piccolo Di Matteo; appuntamenti in cui la mafia è stata lì, a un passo da lui. E ripercorrendoli disegna quella che definisce “una costellazione del lutto”, che appartiene a tutti i siciliani che disprezzano la mafia ma che dentro ne portano i segni.

AUTORITRATTO

di e con Davide Enia

musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri

luci Paolo Casati

suono Francesco Vitaliti

si ringrazia Antonio Marras per gli abiti di scena

una co-produzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Accademia Perduta Romagna Teatri, Spoleto Festival dei Due Mondi

I biglietti di ingresso allo spettacolo, costo 16 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

TEATRO DI RAGAZZOLA

sabato 6 dicembre ore 21.15

www.teatrodiragazzola.it