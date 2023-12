Al Teatro di Ragazzola lo spettacolo-gioco “Dieci modi per morire felici” di Emanuele Aldrovandi

Una serata di teatro originalissima per provare a vivere un’altra vita, per riflettere insieme sulle regole che ci fanno stare al mondo e sul senso che diamo alla nostra esistenza. Va in scena sabato 16 dicembre alle ore 21.15 al Teatro di Ragazzola lo spettacolo-gioco “Dieci modi per morire felici”, scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi, con Luca Mammoli.

Durante lo spettacolo dieci partecipanti, su base volontaria, avranno la possibilità di sperimentare una nuova vita. Iniziando dalla nascita e proseguendo il gioco fino alla morte, avranno modo di prendere decisioni che potranno modificare anche drasticamente l’andamento e la direzione delle loro nuove vite, avendo come unico obiettivo quello di morire felici. Come fare? Sopravvivere da soli o unirsi agli altri? Scommettere e forse perdere tutto o essere parsimoniosi? Rispettare la legge o abbandonarsi all’illegalità? Affidarsi al destino – impersonato dal resto del pubblico – o al calcolo? Assecondare i propri istinti o lottare contro di essi?. “Il mondo è sì un palcoscenico sul quale recitiamo le nostre parti” dice Aldrovandi, “ma è anche un grande gioco in cui sfidiamo il destino, mostriamo le nostre abilità, vinciamo, perdiamo, bariamo. E se potessimo ripartire dal via? Avere un’altra vita per giocare ancora il mondo?”