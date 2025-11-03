Al Teatro di Ragazzola “Meno di due” di Francesco Lagi

Interpretato da un cast di attori talentuosi, lo spettacolo “Meno di due”, al Teatro di Ragazzola sabato 8 novembre alle ore 21.15, scritto e diretto da Francesco Lagi, prodotto da Teatrodilina, con Anna Bellato, Francesco Colella e Leonardo Maddalena, mette in scena il primo incontro tra un uomo e una donna.

Alcune migliaia di anni fa, mani ignote tracciavano segni sulle pareti di una grotta, non semplicemente per raffigurare il mondo circostante, ma per lasciarne un’eco, un’immagine trasfigurata dall’umanità che vi si specchiava. Disegni di animali, insetti, mammiferi, e poi un fuoco. E intorno al fuoco il ritratto di due persone. È da questa suggestione che “Meno di due” prende forma. Uno spettacolo, durante il quale si ride con gusto, che è insieme indagine, celebrazione e riflessione sul cuore pulsante dell’umano: il desiderio di connessione. Sul palco, Anna Bellato, Francesco Colella e Leonardo Maddalena incarnano personaggi che vibrano di autenticità, potrebbero essere chiunque, immersi in una storia capace raggiungere corde profonde e condivise.

La trama è essenziale e lineare, come un disegno sulla roccia, ma nelle sue pieghe risiedono complessità emotive che si svelano lentamente. Lui, interpretato da Francesco Colella, è un uomo calabrese che ha percorso un lungo viaggio per incontrare Lei, interpretata da Anna Bellato, una donna che vive al Nord. La loro conoscenza è iniziata nella virtualità, tra messaggi, foto, vocali: un universo di dati scambiati che ha costruito una vicinanza immateriale, ma densa di aspettative. Ora, in un bar anonimo ma carico di simbolismo, si trovano per la prima volta faccia a faccia. Le foglie a terra, gli ombrelli gocciolanti e il freddo dell’autunno fanno da sfondo al loro incontro, amplificando l’atmosfera di sospensione e fragilità. Entrambi sono attraversati da una trepidazione sottile, quella di chi si appresta a misurare il divario tra l’immagine idealizzata e la realtà tangibile.

I biglietti di ingresso allo spettacolo, costo 16 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

TEATRO DI RAGAZZOLA

sabato 8 novembre ore 21.15

MENO DI DUE

scritto e diretto da Francesco Lagi

con Anna Bellato, Francesco Colella, Leonardo Maddalena

disegno sonoro Giuseppe D’Amato

scene Salvo Ingala

costumi Ilaria Ladislao

luci Martin E. Palma

illustrazione Antonio Pronostico

uno spettacolo di Teatrodilina

residenza produttiva Carrozzerie | n.o.t.

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

