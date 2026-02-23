Al Teatro di Ragazzola “Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso” di Niccolò Fettarappa

Ironico, surreale, caustico, Niccolò Fettarappa, classe 1996, autore, attore e regista, torna al Teatro di Ragazzola sabato 28 febbraio alle ore 21.15 con il nuovo spettacolo “Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso”, un titolo che è una dichiarazione di intenti. Tra esilaranti gag sulla crisi del desiderio, lo stress da lavoro, l’ansia della produzione e il letargo sessuale in cui è entrata la nostra società, viene immaginato uno scenario futuro, puntando la lancetta del tempo al 2030, anno in cui l’Agenda dell’Unione Europea avrebbe stabilito che avverrà l’ultimo orgasmo sulla terra. In scena con Fettarappa, che cura anche la regia dello spettacolo, Gianni D’Addario, Lorenzo Guerrieri e Rebecca Sisti.

L’Italia viene invasa da un’orda di orsi, dagli smodati appetiti sessuali che risvegliano preistoriche pulsioni sessuali nelle masse e destabilizzano l’ordine costituito. Afflitti e innervositi, due partner di una coppia in crisi consumano i loro ultimi istanti di vita assieme, blindati in casa. Lei lavora da remoto, perseguitando al telefono clienti, per vendergli un abbonamento premium individual. Lui fa yoga in salotto e si allena a precipitare. L’appartamento è infestato dalla giubilante voce televisiva di un giornalista, che annuncia la fine dell’orgasmo.

A farsi carico di questa emergenza, c’è il dottor Fettarappa, zoologo incaricato dalla Commissione Europea, che entra ed esce dalle case delle coppie in crisi, con l’obiettivo di annientare il sesso e destinare tutti all’unico scopo concesso, il lavoro. Attraverso uno stile personale facilmente riconoscibile, comico, acuto e irriverente, Niccolò Fettarappa con questo spettacolo prosegue l’indagine sullo stato precario della generazione che lo rappresenta, costretta a vivere in un mondo ostile, in cui il lavoro, la società e la politica ne rendono difficoltoso il cammino.

“Il corpo è un ingombro, – scrive l’autore – un peso, è d’intralcio. Il corpo si addomestica in palestra. Va tonificato. Per il resto, devi stare buono e seduto, di fronte a un monitor. Siamo entrati in una fase di recessione sessuale. Siamo precipitati in un’era glaciale delle pulsioni. Diminuiscono gli incontri, a favore dei meeting. Il colpo di fulmine rimpiazzato da scoraggianti date con anonimi sconosciuti in chat. Niente sesso, al limite: stretching. Si torna a lavorare. Puoi flirtare allo specchio, con il riflesso di te stesso. Devi iscriverti a un sito di incontri e venderti secondo strategie comunicative È una vita in replay. Siamo al collasso. Cali di pressione, cali di zuccheri, cali di libido”.

I biglietti dello spettacolo, al costo di 16 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

