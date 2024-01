Al Teatro di Ragazzola “Ouverture des saponettes” di Michele Cafaggi: un concerto per bolle di sapone

Arriva a Ragazzola Michele Cafaggi, il mago delle bolle, nelle vesti di direttore senza orchestra, musicista senza strumenti, cantante senza fiato, protagonista di un concerto anomalo, per pensieri fragili, leggeri e silenziosi, proprio come le bolle di sapone: “Ouverture des saponettes”, un concerto per bolle di sapone, un classico del suo repertorio. Appuntamento al Teatro di Ragazzola domenica 14 gennaio alle ore 16.00. Un eccentrico direttore d’orchestra porterà il giovane pubblico nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone. Un “concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nascono bolle giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, mentre i più tondeggianti potranno entrare in una gigantesca bolla di sapone.

Uno spettacolo di clownerie, pantomima e musica che, nato per i più piccoli, finisce per incantare il pubblico di qualsiasi età. Lo spettacolo ha debuttato nel 2003 ed è stato presentato per la prima volta presso il Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano nell’ambito delle attività organizzate dal Laboratorio scientifico di bolle di sapone. Da allora è stato rappresentato in numerose scuole e rassegne teatrali nazionali ed internazionali. Michele Cafaggi propone quello che può ormai essere considerato un suo “classico”. L’artista, conosciuto dal suo pubblico come il “mago delle bolle”, sperimenta continuamente attrezzi, materiali e tecniche per trovare nuove forme espressive attraverso l’uso delle bolle di sapone, approfondendo il rapporto tra la comicità del gesto, l’utilizzo della magia e delle arti circensi, il gioco con gli oggetti quotidiani e la loro trasformazione in “attrezzo magico”, per un teatro che non sia solo stupore ma anche racconto emotivo.

Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni ’90 ed è stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia.

Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. È Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus. Per il suo lavoro ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui nel 2016 il Premio Nazionale “Franco Enriquez” – sezione Mimi e Clown. Ecco la motivazione della Giuria che ha assegnato a Cafaggi il prestigioso riconoscimento: «Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli (L’omino della pioggia, Ouverture des saponettes, Concerto in Si Be-Bolle), sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità mimicoattoriale raggiunta».

I biglietti di ingresso allo spettacolo, costo 6 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.

