Al Teatro Europa di via Oradour vanno in scena quattro monologhi del progetto “Immediatamente mito”

Dopo i laboratori condotti all’interno di alcuni istituti scolastici della città (l’Istituto Fra Salimbene, l’Istituto Ferrari, l’Istituto Vicini) e presso il Centro Giovani Casa nel Parco, il progetto biennale “Immediatamente mito”, curato dall’associazione culturale L.O.F.T. Libera Organizzazione Forme Teatrali e finanziato dalla Fondazione Pizzarotti, nell’ambito del bando “Trovarsi 2020”, giunge al termine del primo anno di lavoro con una restituzione teatrale al pubblico.

Mercoledì 1° giugno, alle ore 18 (aperta a tutti) e alle ore 21 (replica riservata alle scuole partecipanti al progetto), presso il Teatro Europa di via Oradour 14, a Parma, verranno infatti rappresentati i quattro monologhi teatrali scritti dal drammaturgo Matteo Bacchini che ha attinto al materiale raccolto in classe durante gli incontri con gli alunni per indagare il significato moderno di mito, esplorarne il senso secondo le giovani generazioni e al tempo stesso sottolineare – attraverso l’instaurarsi del dialogo e del dibattito – l’importanza della relazione fra gli adolescenti e dell’impegno personale nella realizzazione dei propri obiettivi.

Quella di mercoledì, quindi, sarà una bella occasione per gli spettatori, molti dei quali giovanissimi studenti delle scuole, di ammirare in scena i “mitici” Elisa Cuppini, Carlo Ferrari, Francesca Grisenti e Savino Paparella, rispettivi interpreti dei quattro miti prescelti per raccontare la nostra contemporaneità, ovvero il calciatore Cristiano Ronaldo, protagonista del monologo “A bolsa”, l’enigmatico personaggio di “Pinky”, attorno cui ruota il testo intitolato “Quasi tredici”, l’astronauta Samantha Cristoforetti in “Francy in the sky with diamonds” e l’influencer Chiara Ferragni, star del monologo “Lunedì”.

(INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria fino ad esurimento posti disponibili. Accesso consentito solo con mascherina ffp2, secondo le normative vigenti)

Per maggiori info e modalità di prenotazione scrivere a: loftassociazione@gmail.com