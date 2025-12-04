Al Teatro Magnani di Fidenza il circo contemporaneo di “N’ImPorte quoi”

La nuova stagione del Teatro Magnani di Fidenza, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, si apre domenica 7 dicembre alle ore 18 con N’imPORTE quoi, lo spettacolo di circo contemporaneo firmato dallo spagnolo clown Leandre, tra i più importanti protagonisti internazionali del teatro di strada e del clown teatrale.

Lo spettacolo è realizzato nell’ambito di “Tutti Matti sotto Zero 2025/26 – XI edizione, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle, organizzato da Grand Circus Hotel APS.”

In scena, pochi ma essenziali elementi: cinque amici, una porta e dei campanelli. Sin dal titolo, N’imPORTE quoi gioca sulla parola “porta”, che diventa passaggio verso l’imprevisto, la sorpresa e l’assurdo. Ne nasce una successione di azioni surreali e irresistibili, tra cadute, danze e momenti di pura poesia comica. Un’invasione di intima follia, di risate e di libertà: le porte si aprono… e si balla.



Lo spettacolo, senza parole e senza limiti, è un esempio perfetto di teatro fisico dove tutto è possibile. La comunicazione passa attraverso gesti, mimica e sonorità degli oggetti di uso quotidiano, accompagnati da una colonna sonora originale che intreccia ritmi klezmer, blues e jazz, sostenendo il ritmo poetico della narrazione.

In tournée sui principali palcoscenici europei dal 2021, N’imPORTE quoi è un viaggio comico e poetico capace di far ridere e, al tempo stesso, stimolare l’immaginazione di grandi e piccoli.

Da oltre 20 anni, Leandre Ribera (nato a Barcellona) incanta il pubblico di tutto il mondo con il suo umorismo poetico, ispirato al cinema muto, al mimo, alla gestualità e al teatro dell’assurdo. È oggi considerato uno dei migliori attori clown contemporanei a livello internazionale, punto di riferimento nel mondo del teatro di strada che scopre nel 1993 durante un viaggio in Australia. Nel 1999, insieme all’artista Claire Ducreux, fonda la compagnia Leandre & Claire. I loro spettacoli Fragile e Madam and Sir hanno girato il mondo. Dal 2003, con la compagnia Leandre SL ha creato numerosi spettacoli, vincendo il Premio Nazionale di Catalunya per il Miglior Spettacolo di Circo nel 2006 e per il Miglior Spettacolo di Strada nel 2010, il Coup de pouce al Festival Coup de Chauffe di Cognac nel 2007, il Premio Nazionale del Circo di Catalogna per la Miglior Direzione Artistica nel 2013, il Premio Circo Ciutat de Barcelona 2014.

Crediti

N’imPORTE quoi

di Leandre Ribera

con Andreu Sans, Cristina Solé, Laura Miralbés, Leandre Ribera, Pere Hosta

regia Leandre Ribera

compagnia Leandre Clown

scenografia Txesca Salvà e El Taller de Lagarto

produzione tecnica e design luci Marco Rubio

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro Girolamo Magnani

piazza Giuseppe Verdi, 1 Fidenza (PR)

Tel: 0524 517508 / 345 9374728

E-mail: teatromagnani@ater.emr.it

Per info: www.ater.emr.it

Orari biglietteria

Mercoledì e sabato: 10.00-13.00 | venerdì: 17.00-19.00

Due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo

Biglietti da 20€ a 10 €

Vendita online su vivaticket.com