Al Teatro Magnani di Fidenza “Improvvisamente l’estate scorsa” di Tennessee Williams

Il cartellone del Teatro Magnani di Fidenza, a cura di ATER Fondazione, giovedì 26 febbraio ospita Improvvisamente l’estate scorsa, un’opera poco conosciuta di Tennessee Williams, uno dei drammaturghi più importanti del Novecento, diretta da Stefano Cordella per una produzione LAC Lugano Arte e Cultura.

Questa edizione dello spettacolo vede in scena Laura Marinoni, una delle attrici più apprezzate del panorama teatrale italiano. La pièce, uno dei lavori più intimi e autobiografici di Williams, si ispira alla tragica vicenda della sorella dello scrittore, Rose, e racconta un thriller psicologico carico di tensione e simbolismi.

Improvvisamente l’estate scorsa è una riflessione profonda sul conflitto tra verità e menzogna, sull’ambiguità dei legami familiari e sull’oscuro gioco di potere che si cela dietro l’affetto. Un dramma dalle sfumature oscure, dove segreti inconfessabili, ossessioni e desideri repressi vengono a galla in un’estate che sconvolge i destini dei protagonisti.

L’opera ruota attorno alla morte misteriosa di Sebastian, giovane poeta, e all’esplosivo incontro tra le due donne protagoniste: Violet, la madre, e Catherine, la cugina che ha trascorso con lui l’ultima estate. Le versioni contrastanti delle due donne alimentano il mistero e la tensione, mentre il pubblico è testimone di un dramma che gioca sulla linea sottile tra vittime e carnefici.

Con la regia di Stefano Cordella, lo spettacolo si sviluppa in uno spazio scenico dal forte simbolismo, un giardino-giungla che diventa una sorta di universo onirico e claustrofobico. Le scene, ricche di suggestioni visive e sonore, conducono lo spettatore in un viaggio emotivo e psicologico, dove il confine tra realtà e sogno si fa sempre più sottile. Il giardino si trasforma in un microcosmo che riflette il subconscio dei personaggi, le loro memorie e ferite, in un continuo gioco di luci, suoni e costumi che rimandano all’aspetto mistico e rituale della vicenda.

Crediti

Improvvisamente l’estate scorsa di Tennessee Williams

con Laura Marinoni e (in ordine alfabetico) Elena Callegari, Ion Donà, Leda Kreider, Edoardo Ribatto

traduzione Monica Capuani

scene Guido Buganza costumi Ilaria Ariemme disegno luci Marzio Picchetti suono Gianluca Agostini aiuto regia Noemi Radice

regia Stefano Cordella

Produzione LAC Lugano Arte e Cultura, Teatro Carcano

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Teatro Girolamo Magnani

piazza Giuseppe Verdi, 1 Fidenza (PR)

Tel: 0524 517508 / 345 9374728

E-mail: teatromagnani@ater.emr.it

Per info: www.ater.emr.it

Orari biglietteria

Mercoledì e sabato: 10.00-13.00 | venerdì: 17.00-19.00

Due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo

Biglietti da 20€ a 10 €

Vendita online su vivaticket.com