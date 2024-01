Al Teatro Magnani di Fidenza “La gallinella rossa” della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti

Per la giornata dell’Epifania, il Teatro Magnani di Fidenza propone uno spettacolo divertente, istruttivo e gioioso per il pubblico delle famiglie: La gallinella rossa, creazione della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti prodotta da Accademia Perduta/Romagna Teatri affronta, con l’utilizzo di pupazzi e oggetti musicali, temi importanti quali l’importanza della collaborazione, della condivisione, dell’etica del lavoro di squadra, la rinuncia del proprio egoismo e l’unione delle forze per realizzare qualcosa di più grande del proprio interesse personale.

Lo spettacolo, realizzato per un pubblico dai 3 anni, è scritto e diretto da Danilo Conti – che ne è anche interprete – e Antonella Piroli.

La gallinella protagonista della storia è sempre alla ricerca di grassi per nutrire i suoi pulcini. Ma quando trova un chicco di grano capisce che può farne un uso diverso, un uso il cui risultato non è immediato ma che, con tanto lavoro, impegno e pazienza, potrà dare frutti più utili e duraturi.

La gallinella rossa è annoverata tra i racconti tradizionali inglesi anche se la sua vera origine potrebbe essere russa. Molto popolare nei paesi di origine anglosassone, in Italia se ne trovano versioni differenti. Molte sono le varianti legate, soprattutto, ai personaggi/animali del racconto: accanto alla gallina, sempre laboriosa e tenace, possiamo infatti trovare diversi animali di fattoria, ma tutti hanno un denominatore comune: nessuno di questi animali aiuterà la gallinella nel suo laborioso piano, tutti troppo pigri o troppo impegnati a fare altro. La gallinella però li sprona ad agire e, nel finale, superata l’indolenza, tutti gli animali della fattoria, compresa la trasformazione a cui hanno assistito, capiranno come mettere a frutto l’esperienza per il bene collettivo.

La gallinella rossa

testo e regia Danilo Conti e Antonella Piroli

con Danilo Conti

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Tecniche utilizzate: teatro d’attore, pupazzi, oggetti musicali

Durata: 50 minuti circa