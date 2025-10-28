Al via a Parma un ciclo di incontri dedicato ai caregiver organizzato dall’Azienda Usl

Una serie di incontri per fornire strumenti utili a chi, quotidianamente, si prende cura delle persone con demenza.

È questo l’obiettivo della “Scuola caregiver”, al via a Parma dal prossimo mercoledì 5 novembre. Si tratta di un ciclo di quattro appuntamenti organizzato dal Centro disturbi cognitivi e demenze (CDCD) del distretto di Parma dell’Azienda Usl, il cui filo conduttore sarà fornire supporto e sostegno a chi si prende cura ogni giorno di persone con demenza. L’iniziativa non mira a risolvere ogni difficoltà quotidiana, ma vuole offrire punti di vista e strategie efficaci per affrontare le sfide dell’assistenza, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei malati e dei caregiver stessi.

Gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza, si terranno a Parma al Centro giovani “Casa nel Parco” di via Naviglio alto 4/1, dalle 17 alle 18.30.

Questo il calendario e gli argomenti che verranno affrontati: mercoledì 5 novembre “Funzioni cognitive e introduzione alle demenze”, “Demenze secondarie: tra prevenzione e fattori di rischio”, “Il medico di medicina generale nel percorso di presa in carico”; lunedì 10 novembre “Aspetti cognitivi e comportamentali delle demenze”; lunedì 17 novembre “I trattamenti non farmacologici: la stimolazione cognitiva e l’intervento logopedico” e “Il progetto ADI-DEM”; lunedì 24 novembre “Chi cura chi cura: il supporto al caregiver”, “AIMA e le sue iniziative” e “Conoscere i servizi e le opportunità territoriali a sostegno dei malati e delle famiglie”

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il Centro disturbi cognitivi e demenze di Parma al numero 0521/396161, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.