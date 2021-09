Al via la rassegna “Around Banksy” dedicata all’arte di strada

E’ iniziata oggi in via Trieste la rassegna “Around Banksy”, dedicata all’arte di strada cittadina e collegata alla mostra “Banksy. Building castles in the sky”, curata da Marzio Dall’Acqua. Al primo appuntamento erano presenti l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Michele Guerra, il consigliere delegato alla Creatività̀ giovanile Leonardo Spadi e gli artisti Cosmic Crew, Th Clan, Sabo Gang and more.

Con le opere di “Under Yard. Don’t call us street artists”, la jam dedicata al tema della multiculturalità che si è tenuta stamattina nel sottopasso ferroviario di via Trieste, si è voluta rappresentare l’importanza che ha al giorno d’oggi, la convivenza di individui provenienti da differenti culture e nazionalità. Il muro viene suddiviso in porzioni equamente distribuite ai “guest” chiamati per l’occasione, i quali si cimentano nel decoro del proprio spazio attenendosi alla nazionalità scelta.”.

La rassegna “Around Banksy” è organizzata dal Comune di Parma e dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue, in collaborazione con Comitato Parma 2020, Art Lab Bene Comune, TEP, Fondazione Teatro Regio, Verdi OFF, McLuc Culture, ACER Parma, Fondazione Cariparma, LUdE, In Strada Caduti In Strada Rinati, Cultura Italiae, Laboratorio Aperto Parma, Gruppo Scuola, Eidè e Aurora Domus.