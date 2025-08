Al via Food4Future, il progetto europeo per combattere lo spreco alimentare nei territori rurali

È ufficialmente iniziato Food4Future – Sustainable Food Future: engaging schools and families to combat food waste in rural municipalities, un progetto finanziato dal programma europeo Single Market Programme, che sostiene iniziative per l’innovazione, la sostenibilità e il rafforzamento dei mercati locali. Il suo obiettivo è ridurre lo spreco alimentare attraverso il coinvolgimento attivo di scuole, famiglie e comunità locali.

Il progetto, che si svilupperà nel triennio 2025-2027, vede come capofila il Comune di Sala Baganza e coinvolge, in qualità di partner, Sern – Sweden Emilia-Romagna Network, rete transnazionale che promuove la cooperazione tra enti locali e svedesi e di cui fa parte anche l’Unione Pedemontana Parmense, e Studio Associato E_Co, con la collaborazione del partner associato Dussmann, operatore della ristorazione scolastica.

Food4Future nasce dalla consapevolezza che i comuni rurali possono svolgere un ruolo chiave nella lotta allo spreco alimentare, grazie al forte senso di comunità e al legame diretto con la produzione e il consumo di cibo.

Durante l’incontro iniziale, tenutosi giovedì 31 luglio presso il Comune di Sala Baganza, i partner hanno pianificato il lavoro da svolgere nei prossimi mesi, definendo metodologie comuni e linee operative condivise.

Il progetto prevede la raccolta di dati attraverso focus group e questionari per individuare le cause principali dello spreco alimentare, lo sviluppo di programmi scolastici con attività pratiche e audit nelle mense, il coinvolgimento attivo delle famiglie e della comunità attraverso iniziative come ZERO Waste Days, e infine la definizione di un modello di cambiamento comportamentale replicabile in altri contesti rurali.

Food4Future punta a sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini, promuovendo pratiche concrete per un sistema alimentare più sostenibile. Un passo importante per trasformare l’educazione in azione e costruire insieme un futuro senza sprechi.

“Il progetto Food4Future rappresenta un’iniziativa strategica e lungimirante che pone al centro dell’azione amministrativa il tema cruciale della sostenibilità alimentare – ha commentato Norberto Vignali, assessore Politiche Ambientali Locali e Politiche Educative. Il Comune, in qualità di promotore e attore principale, conferma il proprio impegno concreto nella lotta contro lo spreco alimentare, favorendo modelli di consumo più responsabili e inclusivi. In Linea con l’Agenda 2030, favorisce pratiche sostenibili, inclusione sociale e consapevolezza del consumo, rafforzando la rete territoriale per una filiera alimentare più etica e responsabile.”

“La partecipazione al progetto Food4Future rappresenta per Sala Baganza un passo coerente con l’impegno che da anni il Comune porta avanti sui temi della sostenibilità e della qualità della vita. In un territorio fortemente legato alla produzione e alla cultura del cibo, Sala Baganza sceglie di agire in prima linea contro lo spreco alimentare, promuovendo un cambiamento che parte della scuola e coinvolge l’intera comunità. L’adesione al progetto nasce della consapevolezza che le sfide ambientali si affrontano anche a livello locale, attraverso percorsi educativi e azioni condivise capaci di generare impatto reale e duraturo.

Grazie alla partecipazione di Sern, il progetto assumerà una dimensione europea, con l’opportunità di attivare momenti di confronto e scambio con la Svezia, favorendo così il dialogo tra i territori e l’adozione di pratiche condivise nella lotta allo spreco alimentare”.