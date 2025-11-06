Al via i corsi aristici di Giacomo Ponzi

A Noceto si inaugura una nuova stagione dedicata all’arte e alla creatività, dopo il significativo successo riscosso nell’edizione precedente.

L’artista nocetano Giacomo Ponzi torna a condurre i Corsi d’Arte presso la sede dell’Associazione Culturale INDACO, situata negli spazi dell’ex scuola elementare di Via dei Mille.

I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e si articoleranno in tre distinti percorsi formativi, aperti a chiunque desideri avvicinarsi o approfondire la pratica artistica: disegno a matita, disegno ad acquerello, pittura ad olio.

In un periodo storico fortemente influenzato dalle tecnologie digitali e dall’intelligenza artificiale, dedicare del tempo alla propria creatività rappresenta un atto di valore e di consapevolezza.

Come afferma Ponzi: “Disegnare e dipingere significa ritrovare il piacere del colore, del segno e della forma; è un gioco serio e poetico che ci riporta ai tempi della scuola e dell’infanzia, quando ognuno di noi iniziava a lasciare una traccia unica di sé.” E aggiunge: “Quando un adulto si accosta a una disciplina artistica, il gesto manuale gli consente di riscoprire parti di sé dimenticate, favorendo serenità interiore e la libera espressione della propria creatività, troppo spesso compressa nella vita quotidiana.”

L’arte, al pari della musica e della scrittura, è un linguaggio universale capace di emozionare, comunicare e unire. “Per me,” conclude Ponzi, “è un dono e un privilegio poter creare sempre cose nuove e, soprattutto, condividere questa esperienza con chi desidera mettersi alla prova o perfezionarsi.”

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero: 331 3283512.

Tommaso Villani