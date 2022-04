Al via i lavori di riqualificazione dello SkatePark di via Paradigna

Si è tenuta oggi l’apertura del cantiere di riqualificazione dello Skate Park di via Paradigna. Un intervento importante, in un luogo di grande attrazione e utilizzo da parte dei tanti giovani del quartiere e di quanti si avvicinano alla disciplina dello skateboard e dei pattini in linea.

Per la riqualificazione, il Comune di Parma ha stanziato oltre 60.000 euro e i lavori di riqualificazione termineranno alla fine dell’estate: “Sarà consegnato alla città ad inizio autunno uno skate park interamente nuovo, riqualificato, funzionale alle esigenze degli sportivi” ha dichiarato Michele Alinovi, Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche.

“Oltre ad essere un luogo che accoglie una disciplina in grande ascesa come lo skateboard e gli sport a rotelle in generale, questo skate park è anche un importante punto d’aggregazione di un quartiere in grande espansione – ha dichiarato il Vicesindaco con delega allo Sport, Marco Bosi. Questo è un intervento che punta sì a modernizzare l’impianto, ma soprattutto è indirizzato ad agevolare i più giovani e chi si avvicinano a queste discipline. Un intervento condiviso con gli skaters, che in questi mesi ci hanno chiesto a gran voce di intervenire per permettere a questo movimento di crescere e di coinvolgere i bambini ed i ragazzi che in questi due anni, più di altri, hanno pagato lo scotto di questa pandemia”.