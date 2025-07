Al via i lavori per il nuovo parcheggio della scuola dell’infanzia di Fognano

Avvio dei lavori per il nuovo parcheggio a servizio della scuola dell’infanzia di Fognano. Il Comune ha stanziato poco meno di 360 mila euro per dare seguito all’intervento a cura di Parma Infrastrutture Spa. Il nuovo parcheggio sorgerà tra l’area dedicata alla scuola dell’infanzia, la strada che dà accesso ai campi sportivi e la campagna.

L’area di sosta sarà dotata di trentanove stalli per automobili, due per portatori di handicap e sei per motocicli. Da un punto di vista ambientale il parcheggio sarà contrassegnato da due terrapieni realizzati con terreno di scavo ad ovest, mantenendo un adeguato numero di aree verdi in modo da poter piantumare vari tipi di alberature, compresa una siepe verso la strada ad est così da mitigare l’impatto visivo del parcheggio stesso.

Il parcheggio sarà, inoltre, dotato di un impianto di illuminazione al passo con i tempi con bassi consumi energetici, di un sistema di scolo per le acque bianche e di un impianto di irrigazione.