Al via il laboratorio interdisciplinare sulla violenza di genere

Prende il via domani, venerdì 6 novembre il Laboratorio interdisciplinare sulla violenza di genere, rivolto a studentesse e studenti di diversi corsi dell’Ateneo e a professioniste e professionisti del territorio, promosso dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Parma, in collaborazione con il corso di laurea in Servizio Sociale.

660 gli iscritti, che frequenteranno i 5 incontri in programma fino al 3 dicembre su piattaforma Zoom.

La violenza di genere è un fenomeno molto complesso che richiede, per essere correttamente affrontato, la sinergia di diverse competenze. Il laboratorio, coordinato dall’avvocata Arianna Enrichens, Consigliera di Fiducia dell’Ateneo, è articolato nei seguenti moduli:

modulo 1: venerdì 6 novembre, ore 14-17 (condotto da Arianna Enrichens e Chiara Cacciani, giornalista della Gazzetta di Parma)

– Riconoscere la violenza di genere

– Le forme di violenza: fisica, economica, psicologica e sessuale

– I più comuni stereotipi sulla violenza di genere

– La vittimizzazione secondaria



Link per partecipare: https://zoom.us/j/91909943144



modulo 2: venerdì 13 novembre, ore 14-17 (condotto da Arianna Enrichens, Malaika Bianchi, docente del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma e Daniela Manici, Centro Antiviolenza di Parma)

– La tutela penale delle donne e dei minori

– Le buone prassi nell’accoglienza e tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nei centri antiviolenza con la partecipazione di operatrici dei centri antiviolenza

modulo 3: giovedì 19 novembre, ore 14-17 (condotto da Arianna Enrichens)

– Istituti civilistici in materia di tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli

– Regimi di affidamento dei figli nella separazione, con particolare attenzione per l’affido esclusivo nei casi di violenza assistita

– Esercitazione volta a tentare di individuare il miglior regime di affidamento in una serie di casi pratici, con suddivisione in gruppi di lavoro

modulo 4: venerdì 27 novembre, ore 14-17 (condotto da Arianna Enrichens, Marilena Vitale, psicoterapeuta e Rossana Cecchi, medico legale e docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma)

– I procedimenti minorili nei casi di violenza di genere

– La Consulenza Tecnica d’Ufficio nei processi dove deve essere accertata violenza domestica

– Soluzione di casi pratici

modulo 5: giovedì 3 dicembre, ore 15-18 (condotto da Arianna Enrichens, Marina Frigieri, assistente sociale, Veronica Valenti, docente del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma e Francesca Nori, Presidente del CUG)

– Il ruolo del Giudice e del CTU

– Le indagini sociali svolte dal servizio sociale territoriale

– Simulazione di processo finale con l’ausilio e la partecipazione di magistrati e CTU



Il CUG rilascerà un attestato di partecipazione a chi sarà presente a tutti gli incontri e proporrà che il laboratorio possa essere riconosciuto agli studenti e alle studentesse che ne facciano richiesta al proprio corso di studi come attività extra curriculare per un massimo di 3 cfu.

Per gli Assistenti sociali è stato richiesto l’accreditamento all’OASER.