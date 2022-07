Al via il “Langhirano food music festival”: rivisitazione della centenaria fiera di San Giacomo

Sabato 23 e domenica 24 a Langhirano va in scena il Langhirano food music festival, la centenaria fiera di San Giacomo in versione giovane e rivisitata.

Per due giorni il centro storico si colora con concerti diffusi, vetrine gastronomiche a cura delle attività del centro storico, una selezione di truck food, stand di birra artigianale, mercatini handmade, sfilate di auto storiche, attività per bambini di animazione, lego e dimostrazioni robotica.

SABATO 23 LUGLIO dalle 19 alle 03, ci lasciamo trasportare dalla NOTTE BIANCA DELLA MUSICA.

Dalle ore 19 Gruppo Percussioni e danze Africane a cura del gruppo West Africa di Bannone

prima performance itinerante, segue esibizione davanti al Municipio Piazza Ferrari

Sul PALCO PIAZZA GARIBALDI, dalle ore 20, si alternano fino alle 3, LE ESIBIZIONI DI SOFIA, GABBER, HOTEL MONROE, THE CAPTAIN LOSES EVERY TIME, GO AWAY, Djset finale.

Sull’altro PALCO VIA DEL POPOLO, dalle ore 20:30 alle 01 live, in sequenza LUCA RATTOTTI, ANDREA GRASSI, DJ OVER, MILLOW, CLOD LA LEGGENDA.

L’evento è pensato anche per i piu’ piccoli sabato 23, saranno presenti due postazioni di ANIMATORI con bolle e truccabimbi e giochi tradizionali.

In entrambe le giornate, le attività pensate per i bambini a cura della Proloco, saranno presso il Municipio di Piazza Ferrari “UNA FATTORIA DI MATTONICINI con gli amatissimi Lego.

Sempre in Piazza Ferrari, ARTIGIANATO ROBOTICO, con esposizione e dimostrazioni di funzionamento di macchinari e robot.

Domenica 24 luglio, dalle ore 9, HANDMADE MARKET con una selezione di Artigiani e creativi a cura di Magic Market, gli espositori saranno presenti anche sabato.

Sempre dal mattino, in Piazza Ferrari, esposizione auto d’epoca con partenza in centro, prova di abilità e premiazioni finali a cura della Scuderia Piloti del Ducato, le attività si svolgono dalle 8 alle 9.30/ dalle 15 alle 16:30/ dalle 18:00 alle 19:00.

In Piazza Garibaldi, dalle ore 18 alle ore 19, ci sarà la PREMIAZIONE del trofeo auto d’epoca Memoria “Pierluigi Capelli” e anche la PREMIAZIONE del concorso “la torta delle pasterosse”.

Dalle 19.15 il Langhiranese Giorgio Schiavo in “CONCERTO SCHIAVO CANTA DE ANDRÈ”, nel punto spettacolo di via del Popolo.

Termina il programma musicale con il concerto dalle ore 21 “CONCERTO con l’ORCHESTRA GIACOMO MAIMI” in Piazza Garibaldi.

La manifestazione è a ingresso gratuito, l’evento è promosso dal Comune di Langhirano con la Proloco di Langhirano e la consulta giovani, coordinato dall’agenzia eventi Magic Market, si ringrazia lo sponsor BIASTROCCHI gruppo Eurocar.

La programmazione dell’evento continua anche lunedi con la vetrina gastronomica di AVIS di Langhirano in Piazzale Corridoni, dalle 11.30 alle 15:00 e dalle 20.00 alle 24.