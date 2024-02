Al via il nuovo corso per diventare militi soccorritori dell’Assistenza Pubblica Parma

Lunedì 26 febbraio alle ore 20:45, riparte il primo corso – dei due che si tengono ogni anno-, per diventare soccorritore volontario in Assistenza Pubblica Parma – ODV.

Per chiunque voglia fare una nuova esperienza, per coloro che amano il gioco di squadra, per giovani e meno giovani che vogliono dedicare del tempo alla propria città, il nuovo corso per diventare militi soccorritori dell’Assistenza Pubblica di Parma è dedicato proprio a tutti!

Non servono requisiti particolari per partecipare, non importa l’età o il sesso, tutti possono entrare a far parte del grande team dell’associazione di volontariato parmigiana, l’importante è aver compiuto 18 anni.

Cosa vi aspetta? Un ambiente dinamico, eterogeneo e in continua evoluzione, dove persone di ogni età, sesso o religione, possono collaborare l’uno con l’altro, lavorando come una vera e propria squadra e portando così un prezioso contributo a chi si trova in situazioni di difficoltà e disagio. Indispensabile per diventare volontario, senso di solidarietà, spirito di comunità e grande responsabilità, con l’obiettivo di donare un po’ del proprio tempo agli altri.

Le lezioni si svolgono ogni lunedì e giovedì, a partire dalle 20.45, presso la sede della nostra associazione, in Viale Gorizia 2/a, Parma. Durante la prima serata verranno presentate le varie attività di cui la Pubblica si rende protagonista. Non solo quelle di emergenza-urgenza, ma anche servizi ordinari, trasporto e accompagnamento disabili, Pulmino di Padre Lino, e tanto altro ancora. Sono oltre 1000 i volontari che, 24h su 24, assicurano e rendono possibili tutte queste attività, garantite anche dal fondamentale sostegno di circa 2.000 soci contribuenti, che ogni anno permettono di mantenere elevata la qualità dei servizi.

Il compito di formare gli aspiranti militi è affidato a volontari qualificati che, attraverso incontri di formazione teorica e pratica, spiegheranno come intervenire in servizi ordinari, di urgenza o di emergenza, secondo gli standard Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) approvati dalla Regione Emilia-Romagna.

Una volta terminato il corso è prevista una prova scritta, a cui seguiranno le prime uscite in ambulanza, e un esame finale che abiliterà l’aspirante soccorritore. Una volta acquisite le nozioni di base del primo soccorso ogni volontario potrà scegliere a quale servizio dedicare il proprio tempo.

«Amore verso il prossimo – ha affermato Maurizio De Vitis, Presidente Assistenza Pubblica Parma – questo per me significa volontariato. Ma anche donare il proprio tempo agli altri, mettersi a disposizione e soprattutto aver voglia di ascoltare, perché la formazione nel nostro campo è fondamentale. Durante la serata di lunedì avremo modo di raccontare agli aspiranti militi tutti i servizi che la Pubblica offre, da quello di emergenza-urgenza a quello di Padre Lino o all’accompagnamento dei disabili. Le attività che ogni giorno svolgiamo sono veramente tantissime, per questo è fondamentale avere sempre forze nuove: sono proprio i volontari e i soci attivi il cuore pulsante della nostra associazione!».

«Per noi – ha detto, Matteo Dall’Aglio, Direttore sanitario dell’Assistenza Pubblica di Parma – è molto importante riuscire a comunicare alle persone in cosa consiste l’attività dell’Associazione. Per questo, invitiamo tutti coloro i quali fossero interessati al corso o anche solo a saperne di più, a partecipare alla serata inaugurale del 26 febbraio. Spesso, il Milite è percepito come un operatore del soccorso dedito alla gestione della sola emergenza ma la realtà è molto più complessa: addestriamo uomini e donne a prestare aiuto a chi ne ha bisogno e ciò si realizza attraverso molte differenti modalità offerte alla cittadinanza senza sosta, tipologie di cui talvolta non ci si rende conto. Cosa ci aspettiamo dalla prima lezione del Corso? Di incuriosire, interessare, appassionare, dare insomma un piccolo assaggio di cosa significa essere al servizio degli altri nell’accezione più nobile del termine: in poche parole speriamo di coinvolgere il maggior numero dei presenti nella grande famiglia che è l’Assistenza Pubblica.».

Per iscriversi è necessario compilare il form online:

https://my.yesnology.com/welcomenoinvitation/3ca5ba9b-1f27-4a35-a345-69fbdeabb4d2

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.apparma.org o le pagine social Facebook (www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma) e Instagram (www.instagram.com/assistenzapubblicaparma).

Oppure via mail a formazione@apparma.org o telefonicamente al numero dell’Ufficio Comando: 0521.224982.