Al via il primo weekend di Tutti Matti per Colorno

Il Cirque Bidon è già arrivato in paese e gli spettacoli sono in scena fino a domenica 3/09: ultima occasione per incontrare in Italia questo leggendario circo che da più di 40 anni si sposta su carrozze trainate da cavalli. Altre artiste e artisti sono arrivati; i tendoni, i palchi, la biglietteria sono allestiti… Insomma tutto è pronto per dare il via venerdì 01/09 pomeriggio al primo weekend di Tutti Matti per Colorno, festival internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica all’aperto giunto quest’anno alla sua XVI edizione.

Un weekend che si preannuncia pieno di sorprese, di spettacoli imperdibili e di concerti trascinanti: in prima nazionale arrivano arrivano dalla Catalogna i folli e talentuosi clown Los Galindos con il nuovissimo e caustico MDR – mort du rire / Morto dal ridere, che farà letteralmente morire dal ridere il pubblico – dai 12 anni; sempre in prima nazionale ma ormai di casa a Colorno la compagnia olandese De Stijle Want offrirà per la prima volta al pubblico italiano l’esperienza il nuovo The Greatest Show on Earth: una performance che come è nel loro stile spiazzerà e divertirà gli spettatori per pochi ma indimenticabili minuti. E ancora per la prima volta in Italia, si aggirerà per le strade di Colorno la gigantesca marionetta Chamôh – un cammello di 4,80 m dei francesi Paris – Benares, da seguire divertendosi nel suo viaggio strabiliante e poetico, dalle sonorità mediorientali.

Altri spettacoli da non perdere: Ying Zero della compagnia francese Monad, che sabato e domenica offrirà un momento di poetica ed estatica sospensione, fondendo la giocoleria con la danza dei dervisci; Mentir lo minimo della compagnia franco-spagnola-argetina-italiana Alta Gama porterà la bicicletta acrobatica e il pubblico al centro della scena, insieme, al tramonto, per indagare il limite tra verità e finzione. Infine ultime tre repliche del mitico Cirque Bidon a chiudere un tour di più di 3 mesi in tutta l’Emilia Romagna.

Sono poi ben 8 gli spettacoli a ingresso libero e a cappello, con offerta finale, selezionati nel programma della Scena OFF: Teatro del Sottosuolo, Compagnia Aga, Andrea Farnetani, IlTrioCirc, Luca Regina, Francesca Mari, Prise de Pied, PEM – Cantagiro.

Ogni sera poi la giornata si concluderà con un concerto a ingresso libero e gratuito. Suoneranno sul palco il venerdì SopaLoca, il sabato i Sonido del Monte, la domenica l’ormai padrone di casa Roberto Esposito.

Inoltre tornano a deliziare il pubblico, le attrazioni divenute fisse del Festival: il pianoforte volante de La Dinamica del Controvento, che gira senza sosta a mezz’aria in una giostra d’altri tempi, e i rimedi letterari Bottega SchmidLap capaci di guarire ogni male a colpi di gialli, fantasy, biografie e poesie. A queste anche quest’anno si affiancano i giochi furbi di Orso Ludo.

Alla programmazione ufficiale come ogni anno si aggiungono poi numerose altre attrazioni, per soddisfare tutti i gusti: il consueto mercatino dell’artigianato per due weekend con stand di tutta Italia, le proposte di street food di qualità, i due bar con la birra del Festival del Birrificio Farnese a cui si affianca quest’anno anche il vino del Festival in collaborazione con Tùras cantina liquida.

Grazie al supporto di CIRCOSTRADA NETWORK, nell’ambito di SAIL, programma dedicato ai membri del network che desiderano realizzare azioni per favorire lo sviluppo del settore del circo contemporaneo nei propri territori, Tutti Matti per Colorno ospita due speciali seminari dedicati alle opportunità europee di finanziamento per la cultura e le arti. Il primo – 01/09 sarà dedicato ai programmi di cooperazione culturale e di mobilità artistica internazionale con Bruno Costa – Bussola PT, in inglese dalle ore 15 alle 18, in Aranciaia. I laboratori sono aperti e a ingresso libero – prenotazioni: giulia@teatronecessario.it.

Ad organizzare il Festival sono Ass. Tutti Matti per Colorno e Ass. Teatro Necessario – Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo con il Comune di Colorno e la Provincia di Parma.

