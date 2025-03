Al via in città il piano dell’Officina di Nottologia per le economie e la qualità della vita di notte

Il Comune di Parma ha affidato la realizzazione del “Piano per le Economie della Notte e della qualità della vita nelle ore notturne” all’Associazione di Promozione Sociale “LABORANOTTE – Officina di Nottologia”.

Questo progetto, finanziato con un impegno di spesa di circa 30 mila euro, ha l’obiettivo di individuare e attuare misure innovative per rendere la città più vivibile e dinamica durante le ore serali e notturne, con un approccio trasversale che coinvolge economia, sicurezza, mobilità, inclusione sociale e sostenibilità ambientale.

Il Piano, affidato in via sperimentale per la durata di 12 mesi, ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita cittadina durante le ore notturne, promuovendo un equilibrio tra sviluppo economico, sicurezza, inclusione sociale e tutela del benessere collettivo. Il progetto coinvolgerà attivamente le realtà locali, dalle attività economiche ai lavoratori del settore notturno, dalle forze dell’ordine agli operatori sanitari, fino alle associazioni giovanili e culturali.

“Questo progetto nasce da un’attenta analisi delle esperienze di altre città italiane, come Bologna, Trento e Torino, che hanno già avviato politiche attive per valorizzare l’economia notturna. L’obiettivo del nostro Piano è creare un modello strategico che favorisca lo sviluppo economico locale, migliorando al contempo la vivibilità di Parma in tutte le sue dimensioni, sempre nella tutela della qualità della vita e il benessere dei residenti” commenta Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana “Le ore notturne rappresentano infatti un’importante risorsa per lo sviluppo economico e sociale delle città. Valorizzare l’economia della notte significa non solo sostenere le attività imprenditoriali che operano dopo il tramonto, ma anche migliorare la sicurezza, la qualità della vita e la coesione sociale. Un sistema urbano che funziona bene di notte è più inclusivo, più dinamico e più attrattivo per residenti, imprese e visitatori.”



Attraverso una mappatura dettagliata dei soggetti coinvolti e la creazione di un percorso partecipativo, il Piano elaborerà misure concrete per affrontare le principali sfide legate alla vita notturna. Tra le azioni previste: identificazione e valorizzazione degli spazi pubblici in un’ottica di sicurezza e vivibilità; sviluppo di protocolli per la tutela dei lavoratori notturni e incentivi per attività economiche virtuose; proposte per una mobilità notturna più efficiente, con particolare attenzione ai trasporti tra mezzanotte e le 6:00; strategie di prevenzione e riduzione del rischio legato all’abuso di sostanze e al gioco d’azzardo; iniziative per la promozione della città di Parma come destinazione turistica serale e notturna.



L’attuazione del Piano prevedrà una prima fase di sperimentazione, con aggiornamenti periodici attraverso report trimestrali e la somministrazione di questionari di monitoraggio. Inoltre, saranno organizzati almeno tre eventi pubblici per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza, della salute e delle opportunità economiche legate alla notte. Al termine del periodo sperimentale, il Comune valuterà l’efficacia del Piano e le modalità per una sua eventuale implementazione a regime, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.