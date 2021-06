Al via la 1000 Miglia 2021: il 16 giugno attraverserà Parma

Rispettando la tradizione del tracciato da Brescia a Roma e ritorno – con arrivi di tappa a Viareggio e Bologna – l’edizione 2021 presenterà una novità assoluta per la 1000 Miglia rievocativa: per la prima volta, il senso di marcia della gara sarà invertito rispetto agli anni scorsi, riprendendo il senso antiorario di molte edizioni della corsa originale di velocità.

Da Brescia, mercoledì 16 gli equipaggi raggiungeranno Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020+21, e affronteranno già nella prima giornata il Passo della Cisa. L’arrivo della prima auto d’epoca della 1000 Miglia 2021 a Parma è previsto per le ore 16:30 per effettuare il controllo orario in Piazza Garibaldi, per poi proseguire alla volta di Viareggio dove gli equipaggi effettueranno la prima sosta, ripartendo il giorno successivo alla volta di Roma.

Ad affiancare le vetture d’epoca che partecipano alla gara, oltre alle elettriche della 1000 Miglia Green e le moderne Supercar e Hypercar della 1000 Miglia Experience, ci saranno quelle del Ferrari Tribute 1000 Miglia, l’evento collaterale dedicato a oltre cento vetture che il prestigioso brand internazionale, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, dedica alla 1000 Miglia. Le Ferrari, come consuetudine arriveranno circa un’ora prima delle auto d’epoca.

Il Percorso si snoderà per le vie della città seguendo questo tracciato:

le auto arriveranno dalla via Emilia Ovest, Piazza Caduti del lavoro, Via Gramsci, Piazzale Santa Croce, Strada D’Azeglio, Ponte di Mezzo, Strada Mazzini, Piazza Garibaldi dove effettueranno il controllo orario. Da qui ripartiranno passando per strada della Repubblica, Barriera Repubblica, Viale San Michele, Piazzale Risorgimento, Ponte Italia, Viale Martiri della Libertà, Ponte Italia, Viale Caprera, Piazzale Barbieri, Via La Spezia per proseguire verso Collecchio, Fornovo di Taro e S62 della Cisa.

Nella giornata di mercoledì 16 giugno sarà quindi possibile seguire l’arrivo delle auto da bordo strada. Si raccomanda di rispettare le normative anticontagio Covid19. Si chiede al pubblico di organizzarsi in maniera distanziata.

“Attraverso la sfida tra le auto della 1000 Miglia, vogliamo celebrare la rinascita dell’Italia e di Parma Capitale Italiana della Cultura che possa concretamente supportare il turismo e che contribuisca ad affermare il nostro territorio. Una città e un territorio capace come sempre di accogliere i piloti provenienti da diverse parte del mondo al meglio e nel rispetto delle regole antiCovid.” ha commentato l’assessore al Turismo del Comune di ParmaCristiano Casa.

Un ringraziamento, da parte dell’Amministrazione, a tutti i volontari, all’ACI di Parma, ai volontari carabinieri in congedo, NIP, Assistenza Pubblica e Croce Rossa che renderanno possibile i controlli sul percorso per un corretto svolgimento della manifestazione.