Al via la Consultazione Preliminare di Mercato per il Romanini-Stuard

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Parma, ha avviato una consultazione

preliminare di mercato, propedeutica alle successive procedure di gara pubblica, con l’obbiettivo di

pieno recupero e della rifunzionalizzazione del complesso Romanini-Stuard.

La consultazione del mercato, strumento specificamente previsto dal Codice dei Contratti in

correlazione a procedure complesse e non ordinarie, è opportuna e necessaria per adeguare alle

attuali esigenze del mercato le scelte sui più idonei strumenti di attuazione ed aspetti

operativi/procedurali dell’iniziativa di investimento e conseguentemente gli elaborati progettuali ad

oggi redatti: lo scopo dell’iniziativa è quello di trovare il migliore equilibrio possibile fra gli interessi

pubblici di recupero del complesso e quelli privati dei soggetti investitori interessati.

La consultazione preliminare pone in particolare l’attenzione degli operatori economici sulle possibili

declinazioni e modalità di sviluppo della porzione del complesso individuata come ex Ospedale

Stuard, circa 4.000 metri quadrati di superficie, con l’obiettivo di riuscire a finanziare – attraverso la

valorizzazione con risorse private di questa porzione di immobile – gli investimenti pubblici sulla

restante parte del Romanini (ulteriori oltre 6.000 metri quadrati), da destinarsi a funzioni di natura

pubblica, housing sociale e co-housing ad elevato mix abitativo.

A indirizzare e completare il quadro generale degli investimenti sul complesso immobiliare si

aggiunge peraltro la recentissima candidatura ad un bando PNRR da parte del Comune di Parma della

ristrutturazione di una porzione del Romanini, per la riconversione degli attuali 18 posti di CRA in

alloggi per anziani, volti a promuoverne l’autosufficienza nella logica di favorire esperienze abitative

“protette” in autonomia.

“Questo percorso – afferma l’assessore al welfare Laura Rossi- pone finalmente le basi per la

riqualificazione complessiva di una struttura da troppo tempo inutilizzata, nel cuore

dell’Oltretorrente. Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale relativi all’ASP sono stati tanti e

sfidanti: l’Azienda è risanata, punta a fare investimenti e ad ampliare il raggio di azione, ha visto la

riqualificazione del parco di Villa Parma con la creazione del Giardino Alzheimer, è in corso la

costruzione della nuova Casa Protetta ed è stato finanziato dal Ministero l’intervento di

riqualificazione Mosaico Abitativo Solidale del XXV Aprile e della struttura attuale Tamerici che sarà

trasformata in senior housing. Ora siamo pronti a completare il tassello finale relativo alla

rigenerazione e riqualificazione del Romanini Stuard..”

“L’avvio di questo cantiere progettuale -afferma l’Amministratore unico di ASP Gianluca Borghicaratterizzato da una procedura innovativa quanto partecipata, consentirà di valutare ulteriori

scenari per il complesso Romanini Stuard, compreso quello di aumentare ulteriormente la dotazione

di appartamenti in grado di assicurare una vita in piena autonomia anche a persone anziane,

coerentemente agli obiettivi di de-istituzionalizzazione del PNRR ”

La consultazione pubblica, che avverrà il prossimo 3 Maggio, in seduta pubblica presso la sede

ASP di via Cavestro 14 , è consultabile su:

https://www.asp.parma.it/it-IT/Avviso-procedura-riqualificazione-complesso-edilizioRomanini-Stuard.aspx