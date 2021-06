Al via la prima edizione del Premio di Laurea in ingegneria “Alessandro Fagioli”

Al via la prima edizione del Premio di Laurea “Alessandro Fagioli”, iniziativa bandita dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma in collaborazione con la famiglia Fagioli e Fagioli S.p.A., società di engineering leader a livello internazionale nei trasporti, movimentazioni speciali, sollevamenti e spedizioni con sede a Reggio Emilia.

Il riconoscimento, istituito in memoria di Alessandro Fagioli, ex Presidente dell’omonimo Gruppo, ha un valore di 6.000 euro ed è destinato all’autore della miglior tesi di laurea magistrale in ingegneria dell’Ateneo parmense negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sulle seguenti tematiche:

Ingegneria dei trasporti e della logistica;

Ingegneria delle infrastrutture;

Progettazione di strutture, macchinari, sistemi e metodologie innovative per il sollevamento e la movimentazione di componenti pesanti;

Ricerca su materiali innovativi per applicazioni nei sollevamenti e trasporti eccezionali;

Sistemi di acquisizione e trattamento di dati per il rilievo di aree di cantiere o porzioni di territorio.

Il vincitore, scelto da una commissione esaminatrice nominata ad hoc, potrà effettuare un tirocinio extracurricolare retribuito della durata di sei mesi all’interno del dipartimento Engineering di Fagioli S.p.A.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per mercoledì 8 settembre.

Il bando della prima edizione del Premio di Laurea “Alessandro Fagioli” e la domanda di ammissione sono disponibili online all’indirizzo https://dia.unipr.it/it/node/5439