Al via la prima giornata di formazione sui “Dialoghi sulla città 2025”

Si è aperta questa mattina con i saluti del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessora alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi, del Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli e del presidente dell’Ordine degli Architetti Alessandro Tassi Carboni la prima giornata formativa dal titolo “Il progetto della trasformazione urbana” nell’ambito delle due giornate denominate “Dialoghi della città 2025. Qualità della città e qualità del progetto”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Parma Assessorato alla Rigenerazione Urbana, unitamente a Ancsa – Associazione nazionale Centri Storici Artistici – è patrocinata da Università di Parma, dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Parma, dell’Ordine degli Ingegneri di Parma e di ANCI Emilia-Romagna.

“Dialoghi sulla città 2025” si articola su due giornate formative – il 29 maggio ed il 12 giugno – di approfondimento sui temi della progettazione architettonica e urbanistica in rapporto ai contesti urbani e paesaggistici con cui essa dialoga e si confronta.

Tema centrale dell’iniziativa è la ricerca della qualità attraverso le molteplici espressioni del progetto urbanistico o architettonico che si riflettono in modo diretto sulla forma e sull’organizzazione della città. Le due giornate di lavoro, seppur diversamente tematizzate, mantengono un legame unitario, in quanto volte ad approfondire, entrambe, i luoghi di vita e di relazione all’interno della struttura urbana mettendo in dialogo tradizione ed innovazione.

La partecipazione a ciascun evento dà diritto all’ottenimento dei crediti formativi riconosciuti dall’Ordine di appartenenza.

Le iscrizioni sono aperte a tutti fino ad esaurimento posti: ancsa.formazione@gmail.com – 0521218623. E’ necessaria la registrazione.