Al via la quarta edizione del Festival della Pace di Parma

Questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Municipio, è stata presentata la quarta edizione del Festival della Pace di Parma, che si terrà dal 4 ottobre al 6 dicembre 2025.

Alla presentazione del Festival, organizzato da Casa della Pace con il Comune di Parma, sono intervenuti Daria Jacopozzi Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri con delega alla Pace, Emilio Rossi, Presidente della Casa della Pace e Anna Gherardi, Assessora alla Pace del Comune di Collecchio.

“Siamo lieti di dare il via alla quarta edizione del Festival della Pace di Parma, un appuntamento particolarmente urgente in questi tempi di guerra per la promozione della cultura della non-violenza e del dialogo – commenta l’Assessora Daria Jacopozzi. Il Festival rappresenta un’occasione unica per coinvolgere attivamente la comunità cittadina – grazie all’apporto di associazioni, scuole, università – in iniziative che valorizzano l’impegno quotidiano per la pace ma anche il necessario approfondimento di tematiche specifiche quali l’impatto dell’economia armata e la cultura del disarmo, la crisi del diritto internazionale e della cultura democratica, il necessario rafforzamento di istituzioni politiche preposte alla costruzione di relazioni interne e internazionali volte alla pace. Attraverso incontri, proiezioni cinematografiche, concerti e momenti di riflessione, incoraggiamo la partecipazione alla costruzione di una società più giusta e pacifica. Il nostro auspicio è che ogni cittadina e cittadino possa sentirsi parte di questo percorso per un futuro libero dalla violenza e la città di Parma, come un’unica voce, gridi «Cessate il fuoco, subito!»”

Emilio Rossi, Presidente della Casa della Pace, ha commentato: “In questo tempo così grave e così preoccupante, in cui sappiamo cosa sta accadendo a Gaza e intuiamo che da un giorno all’altro potremmo trovarci in una guerra globale, è essenziale il massimo impegno di ciascuno affinché tutti, e insieme, possiamo essere costruttori di pace”.

L’edizione di quest’anno ha come titolo Urlo dell’umanità: un richiamo che intende opporsi al bellicismo, ripudiando la guerra e promuovendo una cultura della pace e della non-violenza, fatta di impegno quotidiano, iniziativa dal basso e mobilitazione, con il coinvolgimento di decine di associazioni, scuole e dell’Università di Parma.

Sono numerosi i relatori che arriveranno a Parma per gli incontri del festival: Federica Genovese, Francesco Vignarca, Carlo Cefaloni, Nicolas Marzolino, Alessandro Colombo, Giacomo Alessandroni, Azra Nuhefendić, Safwat Kahlout, Marta Gatti, Anna Maria Selini, Giorgio Fruscione, Maria Mercedes Rossi, Georg Zeller e altri ancora.

Fra gli ospiti saranno presenti anche Pero Sudar, vescovo di Sarajevo al tempo della guerra, Kim Aris, figlio di Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace 1991 e attualmente ancora incarcerata dal regime militare birmano, e la delegazione della Comunità di pace di San José de Apartadò (Colombia) di ritorno dalla Perugia-Assisi.

Il programma prevede anche uno spazio dedicato al cinema, con la proiezione di Portuali, film che racconta l’impegno di chi nei porti si oppone al carico e al transito di armi. Anche la musica sarà protagonista in un calendario di eventi che si estenderà per circa due mesi; tra gli ospiti anche i Modena City Ramblers.

Il festival aprirà il 4 ottobre alle 18:00 in Piazzale San Francesco con il concerto dei Musicisti per la pace e il disarmo, durante il quale si susseguiranno voci e talenti della nostra città per esprimere il rifiuto alla guerra. A seguire domenica 5 ottobre alle 10:00, nella Sala Conferenze Missionari Saveriani in Viale San Martino 8, un incontro della Assemblea costitutiva della rete Pace e non violenza Emilia-Romagna.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il programma completo è consultabile sul sito della Casa della Pace di Parma: www.casadellapacepr.it