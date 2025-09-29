Al via la seconda edizione di “Letture in Circolo” a Parma

Giovedì 2 ottobre alle 17.30 prende il via nella sede de Il Borgo, in via Bandini 6, la seconda edizione di “Letture in Circolo”, l’iniziativa che propone la presentazione di libri di recente pubblicazione legati da un filo conduttore.

Quest’anno il tema scelto si ispira a una celebre espressione di Papa Francesco: “Non un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca”.

Ad inaugurare la rassegna sarà “Dio rimane”, il libro di Debora Rienzi che intreccia teologia, scienze, psicologia e spiritualità per offrire una nuova immagine del divino e proporre forme inedite di relazione tra uomo, Dio e cosmo.

Dopo l’introduzione di Riccardo Campanini, presidente de Il Borgo, dialogheranno con l’autrice la teologa Plautilla Brizzolara e la docente di filosofia Emanuela Giuffredi.

L’ingresso agli incontri è libero, così come a quelli successivi in programma giovedì 23 ottobre e giovedì 20 novembre, rispettivamente con i volumi “Ora e sempre non violenza” di Danilo Amadei e “L’America di Trump all’esame di uno psichiatra” di Allen Frances. La rassegna, coordinata da Carla Mantelli, prosegue quindi per il secondo anno consecutivo il percorso di presentazioni e dibattiti sui temi della pace, della giustizia e della riflessione critica sulla contemporaneità.