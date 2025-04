Al via le “Ferie Matricolari”, goliardia in municipio

Il Sindaco, Michele Guerra ha ricevuto, questa mattina, in municipio i rappresentati della goliardia parmense in occasione della festa delle matricole.

Come tradizione, infatti, il primo cittadino ha consegnato simbolicamente le chiavi della Città di Parma agli esponenti della goliardia locale in occasione dell’avvio delle “Ferie matricolari”. Gli studenti universitari sono in festa per l’edizione 2025 dell’iniziativa e, all’inno del “Gaudeamus” invaderanno le strade della città guidati dal Duca Alessio Lepore.

Il Sindaco, nell’augurare la piena riuscita della manifestazione, ha concluso l’incontro con il consueto brindisi, all’insegna della spensieratezza in nome della gioia della “Festa delle matricole”.