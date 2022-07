Al via le iscrizioni per la Scuola di Canto Corale per voci bianche del Teatro Regio di Parma

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di canto corale per voci bianche dell’Accademia del Teatro Regio di Parma, per l’anno formativo 2022-2023 che avrà inizio il prossimo autunno.

Le lezioni sono aperte a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 7 e i 14 anni e che, per quanto riguarda i soli candidati di sesso maschile, non abbiano già subìto la muta della voce. Verranno formati due gruppi di studio: il primo gruppo per i cantori di età fra i 7 e gli 8 anni, il secondo gruppo per i cantori di età fra i 9 e i 14 anni.

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo vocibianche@teatroregioparma.it entro lunedì 26 settembre 2022, allegando il modulo di iscrizione debitamente compilato unitamente a un video di un brano vocale cantato dal candidato. Il brano può essere tratto da qualsiasi repertorio, dalla musica classica alla leggera, da quella popolare a quella sacra, dalle canzoni per cartoni animati alle filastrocche, e può essere cantato con accompagnamento musicale (anche su base preregistrata) o senza. A seguito della positiva valutazione del video, il candidato sarà ammesso a sostenere un’audizione di selezione presso il Teatro Regio di Parma, mercoledì 5 ottobre 2022, in orario che verrà successivamente comunicato. L’ammissione alla selezione verrà comunicata entro lunedì 10 ottobre 2022.

I cantori che hanno preso parte al Corso 2021/2022 e che ne facciano richiesta entro il 26 settembre 2022 al recapito indicato, saranno automaticamente ammessi senza dover sostenere ulteriori selezioni.

L’anno formativo 2022-2023 ha inizio il 18 ottobre 2022 e termina il 15 ottobre 2023, così da consentire l’eventuale partecipazione alle manifestazioni nell’ambito del Festival Verdi. Si intendono sospese le lezioni nella pausa estiva tra la metà di giugno e la fine di agosto. Le lezioni sono programmate con cadenza settimanale, il martedì, indicativamente dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per il primo gruppo e dalle ore 18.00 e 19.30 per il secondo gruppo. Per esigenze didattiche e/o di produzione, la Direzione potrà disporre variazioni al calendario e/o all’orario delle lezioni, anche in corso d’anno. Inoltre, in occasione della preparazione e dell’esecuzione di produzioni lirico-sinfoniche o di concerti, potrà essere richiesto un maggior impegno in termini di frequenza.

La partecipazione alle selezioni per l’iscrizione alla Scuola è gratuita. L’ammissione definitiva alla Scuola di canto corale per voci bianche per l’Anno Formativo 2022- 2023 prevede il versamento di una quota di frequenza pari a € 250,00 per il primo gruppo e di € 300,00 per il secondo gruppo.

La Scuola di canto corale per voci bianche ha per obiettivo l’educazione musicale delle nuove generazioni, offrendo ai giovani allievi, attraverso i suoi corsi, l’opportunità di sviluppare la sensibilità musicale, l’apprendimento della teoria musicale e l’esercizio della pratica vocale d’insieme.

Il percorso formativo mira, inoltre, a fornire idonea preparazione per l’eventuale successiva ammissione al Coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma, il cui obiettivo è sviluppare le potenzialità espressive e interpretative dei giovani cantori, attraverso lo studio del canto e l’approfondimento della cultura musicale. L’ammissione al Coro di voci bianche implica la partecipazione a opere, concerti e manifestazioni organizzate dal Teatro Regio di Parma nell’ambito della Stagione Lirica, del Festival Verdi, di Verdi Off e per conto di istituzioni partner.

Direttore della Scuola e Maestro del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma è Massimo Fiocchi Malaspina Nato a Novara, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove si è diplomato in Musica corale e Direzione di coro, in Composizione e in Pianoforte e presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma dove ha conseguito il diploma in Direzione d’orchestra. Si è inoltre perfezionato in Direzione d’orchestra all’Accademia musicale pescarese sotto la guida di Donato Renzetti. In qualità di pianista e di direttore si è esibito in numerosi teatri e sale da concerto italiane ed estere (Svizzera, Germania, Cina, Giappone, Emirati Arabi) e per la RAI.

È direttore di diversi cori polifonici e di voci bianche, tra i quali le Voci del Mesma e i Piccoli cantori di San Marco. Collabora con il Teatro Regio di Parma in qualità di Altro maestro del coro e di Direttore musicale di palcoscenico, con Aslico OperaLombardia, Ravenna Festival e Macerata Opera Festival in qualità di Maestro o Altro maestro del coro. È invitato regolarmente in Cina a tenere masterclass universitarie sul repertorio lirico italiano. Dal 2011 è Maestro di Cappella presso la Basilica di San Marco di Milano dove prepara e dirige anche l’ensemble vocale professionistico.

Si occupa degli arrangiamenti corali per il programma televisivo Fratelli di Crozza, ha collaborato con il Clan Celentano per l’animazione Adrian ed è stato il professore di canto corale nel docu-reality Il Collegio 2 in onda su RAI2 nell’autunno 2017. È direttore artistico di Arona Music Academy ed è stato docente presso la Scuola del Teatro Musicale STM con sede presso il Teatro Coccia di Novara. Insieme a Lucrezia Drei è ideatore e amministratore di OnTheatre.tv, la prima piattaforma on demand interamente dedicata al teatro e sviluppata durante il lockdown della primavera del 2020.

Laureato in Filosofia all’Università di Lugano, affianca all’attività musicale gli studi medici presso l’Università degli Studi di Milano. Ha vinto diversi premi in concorsi di musica da camera e corale (in duo con il baritono Niccolò Scaccabarozzi e con il coro Le voci del Mesma) e in concorsi letterari.

Il Bando completo e il modulo di iscrizione sono disponibili su teatroregioparma.it

Per ulteriori informazioni: vocibianche@teatroregioparma.it