Al via LiberaVoce, quarta edizione della festa della lettura ad alta voce

Si apre ufficialmente domani, mercoledì 21 maggio, la quarta edizione di LIBERaVOCE, la festa della lettura ad alta voce promossa dalle Biblioteche del Comune di Parma, in collaborazione con i soggetti aderenti al Patto per la Lettura.

Cinque giorni di appuntamenti dedicati al libro, alla lettura condivisa e alla cultura nei suggestivi spazi della rinnovata Biblioteca Civica, tra l’Oratorio Novo e il cortile esterno, che ospiteranno autori, studiosi, lettori e cittadinanza in un programma ricco di incontri, dialoghi, monologhi e momenti di riflessione collettiva.

Programma di mercoledì 21 maggio

Il festival si apre al mattino al Centro Cinema Lino Ventura con l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Labirinti dell’invisibile” di Deni Alfieri, a cura di Marzio Dall’Acqua, visitabile fino al 28 giugno.

Nel pomeriggio, l’Oratorio Novo ospita due incontri di grande rilievo: alle ore 15:30, un momento di approfondimento sulla biblioteconomia critica, un approccio innovativo che riflette sul ruolo delle biblioteche come strumenti di equità e giustizia sociale, con gli interventi di Giovanni Solimine, Valentina Sonzini e Alberto Salarelli. A seguire, alle ore 17:30, Giorgio Vallortigara presenta il suo ultimo libro “A spasso con il cane Luna” (Adelphi), un’opera che intreccia neuroscienze, etologia e passione per la scrittura in un viaggio affascinante nel mondo animale. Dialogano con l’autore Franca Zanichelli e Simone Rotelli della Società Parmense di Scienze Naturali.