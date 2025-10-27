Al via lo spazzamento delle foglie nei principali parchi cittadini

Sono iniziate le operazioni di spazzamento e gestione delle foglie nei principali parchi cittadini, tra cui il Parco Ducale, la Cittadella, il Parco della Musica, il Parco Falcone-Borsellino, il Parco Ferrari e il Parco del Dono.

Il piano prevede una gestione integrata e sostenibile delle foglie, con l’obiettivo di mantenere il decoro degli spazi verdi e valorizzare la componente ecologica del suolo. Per le aree a prato, durante l’autunno, è previsto il taglio mulching delle foglie ogni quindici giorni, con eventuale raccolta quando necessario, e due raccolte aggiuntive in inverno per garantire piena fruibilità. Sulle aree pavimentate, le foglie vengono soffiate, accumulate e rimosse per mantenere puliti e sicuri i percorsi pedonali, salvo indicazioni diverse del Direttore dell’Esecuzione, poiché l’accumulo di foglie tritate sotto gli alberi favorisce la nutrizione delle radici.

Il taglio mulching consiste nella triturazione fine delle foglie, successivamente distribuite sul prato o sotto le siepi, migliorando la sostanza organica nel terreno e l’equilibrio ecologico dell’area, senza compromettere l’estetica. Nei casi in cui il mulching non sia possibile, le foglie vengono raccolte e rimosse.

Le attività proseguiranno per tutto il periodo autunnale e invernale, garantendo sicurezza, pulizia e valorizzazione del patrimonio verde urbano.