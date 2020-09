Al via “Tutti matti per Colorno 2020” – XIII Edizione

Prende il via venerdì 4 settembre 2020, per ben 2 weekend, Tutti Matti per Colorno 2020, Festival internazionale di circo contemporaneo, teatro, danza e musica che da 13 anni porta la magia dello spettacolo dal vivo nel centro storico di Colorno e negli splendidi spazi della Reggia e del Giardino Ducali.

E anche quest’anno la festa, come già annunciato, si farà ma con un nuovo formato e nuove regole di accesso, per rispondere alle attuali esigenze di salute pubblica. “Abbiamo scelto di far ripartire una comunità, di stare insieme, di non rinunciare a gioia, risate e stupore, ma anche di garantire la sicurezza di pubblico, artisti, staff, cittadine e cittadini” spiega la Direzione Artistica di Teatro Necessario, in accordo e con la preziosa collaborazione del Comune di Colorno e della Provincia di Parma, con il fondamentale sostegno di Fondazione Cariparma, Regione Emilia-Romagna, Mibact e di Fondazione Nuovi Mecenati. Partner di Tutti Matti per Colorno sono anche Conad, Centro Commerciale di via Pasini a Colorno, Gas Sales Energia.

Per la prima volta nella storia del Festival la programmazione infatti si svolgerà in due week-end, senza rinunciare alla propria vocazione internazionale (venerdì 4, sabato 5, domenica 6 e venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2020) e per la prima volta per accedere a tutti gli spettacoli sarà necessario un biglietto, a pagamento o gratuito.

Ad aprire le danze del primo weekend, in scena da venerdì sera, saranno due importanti compagnie internazionali, le uniche con un biglietto a pagamento nel ricco programma di questa XIII edizione. DIRQUE & FIEN presenteranno in prima nazionale Sol Bémol (4/09, ore 22.00; 5/09, ore 21.30; 6/09, ore 18.00) nuova creazione della compagnia belga che ci conquisterà con tutta la poesia del circo contemporaneo e della musica dal vivo. L’acclamata compagnia francese P’TITS BRAS torna in Emilia, dopo il successo de L’Odeur de la Sciure, con lo spettacolo Bruits de Coulisses (4/09, ore 20.30; 5 e 6/09, ore 19.30; 11/09, ore 20.30; 12/09, ore 19.30), nuova strabiliante produzione che l’ha consacrata nel gotha delle più importanti formazioni della scena circense europea.

Ogni weekend i diversi spazi all’interno del Giardino Ducale saranno occupati dalle compagnie della Scena OFF, che vanno in scena “a cappello”, cioè raccolgono un’offerta libera dal pubblico al termine dell’esibizione. Quest’anno, per ottemperare alle regole anti-covid è necessario accedere con un biglietto gratuito che si ottiene con prenotazione al link http://tuttimattipercolorno.eventbrite.com Nel primo weekend, con più repliche al giorno, si esibiranno ADELE FELICI in Lelo e la luna (marionetta a corpo), ALESSIO BURINI in L’incontro Tempo (teatro di strada), INO KOLLEKTIV in Ino (circo contemporaneo), LE RADIOSE in On Air (canto a cappella), PIERO MASSIMO MACCHINI in Fuori Porta (teatro di strada), SIMONE RICCIO in Up! (teatro di strada), THE SQUASCIÒ in Just Married.

Giovedì 3 settembre alle ore 18.00 come negli anni scorsi l’anteprima del Festival si terrà nell’area adiacente al Centro Commerciale di via Pasini e al Conad di Colorno (PR) con lo spettacolo della compagnia The Squasciò “Just Married” a ingresso gratuito con prenotazione a biglietteria@tuttimattipercolorno.it.

Due clown sono alle prese con uno dei momenti più importanti della vita: la proposta di matrimonio. Un giorno in cui tutto dovrebbe andare per il verso giusto e invece accade esattamente il contrario. Numerosi incidenti e goffi tentativi di rendere perfetta questa cena romantica, saranno la chiave che trasformerà la tragedia in commedia.

Tutte le modalità di partecipazione e accesso al Festival sono pubblicate alla pagina di Biglietteria sul sito www.tuttimattipercolorno.it.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A TUTTI MATTI PER COLORNO 2020

REGOLE E LINEE D’AZIONE ANTI-COVID 19

– Tutta l’area Festival verrà gestita in ottemperanza alle norme anti COVID 19 indicate nell’ultimo DPCM; obbligo di mascherina nell’area, disinfezione degli spazi, dei tavoli e delle sedute dopo l’utilizzo, presenza di gel igienizzante negli spazi spettacolo, infopoint e punti ristoro da utilizzare prima di accedere, obbligo per pubblico e staff di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra chi non appartiene allo stesso nucleo familiare o non è congiunto.

– Per controllare il numero di persone all’interno dell’area, l’accesso avviene attraverso 3 varchi posti all’ingresso del paese: via Mazzini, via Cavour e via Matteotti/accesso al Ponte.

– Gli ingressi, così conteggiati e contingentati, sono a offerta libera e consapevole.

– Per accedere agli spazi spettacolo posti nel Giardino della Reggia sarà necessario essere muniti di un biglietto a pagamento o gratuito per almeno uno degli spettacoli del giorno stesso.

– Tutti gli spazi spettacolo hanno un ingresso e un’uscita per differenziare i percorsi del pubblico e non creare possibili assembramenti.

– Tutti gli spazi spettacolo sono contingentati, a capienza limitata e seguono le linee guida anti covid-19 per lo spettacolo dal vivo promulgate fino ad ora. Vi si accede con biglietto, gratuito o a pagamento.

– Ogni persona avrà dunque un posto a sedere in ogni spettacolo, che raggiungerà indossando la mascherina.

– Tutti i posti a sedere rispettano il distanziamento di almeno un metro (calcolato, secondo decreto, da naso a naso).

– Tutti i punti ristoro rispettano le norme anti-covid per la somministrazione di bevande e alimenti.

ACCESSO AGLI SPETTACOLI

– Gli spettacoli in programma sono gratuiti (scena OFF “a cappello”) ad esclusione delle compagnie DIRQUE & FIEN, CIRQUE ENTRE NOUS, P’TITS BRAS. I biglietti a pagamento sono in vendita online su www.tuttimattipercolorno.it, nei punti vendita del circuito Vivaticket, in biglietteria (aperta a Colorno, dall’1/09, orari e i luoghi: https://www.tuttimattipercolorno.it/index.php/info/biglietteria). Non è necessario stampare le prevendite online: per ritirare i biglietti acquistati online basta presentare in biglietteria in Piazza, almeno 40 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, la mail ricevuta da Vivaticket sul telefono che attesta la transazione.

– Per accedere agli spettacoli gratuiti è necessaria la PRENOTAZIONE ONLINE tramite questo link: http://tuttimattipercolorno.eventbrite.com (è necessario accettare i cookies per essere re-indirizzati correttamente). Le prenotazioni online degli spettacoli del primo weekend saranno pubblicate e si apriranno da martedì 1/09, quelle del secondo weekend da martedì 8/09. Non è necessario stampare le prenotazioni online: il qrcode viene scansionato all’accesso dello spettacolo anche da telefono.

– Il posto prenotato sarà garantito fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Successivamente potrà essere riassegnato. Consigliamo di arrivare con congruo anticipo per garantire l’ingresso con le modalità previste dalle nuove normative anti Covid-19.

– Lo spazio dedicato ai concerti sarà gestito come i punti ristoro con tavoli e panche, in cui i posti sono limitati e vengono assegnati secondo disponibilità, fino ad esaurimento (non si accettano prenotazioni).

LISTE D’ATTESA

– Ogni giorno di spettacolo dalle ore 16.00 presso la biglietteria/infopoint sarà possibile iscriversi con nome e cognome alle liste d’attesa per gli spettacoli eventualmente esauriti del giorno stesso.

– I posti della lista d’attesa saranno assegnati da 15 minuti prima dell’inizio, all’ingresso di ogni spettacolo, in base alle disponibilità.

ALTRE INFORMAZIONI

– Il Percorso Scuola Circo Conad si prenota scrivendo a percorsocirco@tuttimattipercolorno.it

– Per informazioni generali scrivere a biglietteria@tuttimattipercolorno.it

– Non sono ammessi animali negli spazi spettacolo.