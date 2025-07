Al volante senza patente, tre le persone sanzionate, uno in reiterazione del reato

Sono tre gli automobilisti sanzionati per guida senza patente (mai conseguita) la scorsa settimana dalla Polizia Locale Bassa Val Taro che ha implementato i controlli.

Le infrazioni sono state rilevate durante i controlli di polizia stradale attuati dagli agenti di Polizia Locale dei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro sulle due strade di grande comunicazione, la statale della Cisa (ss 62) e la statale di Fornovo (ss 357).

Un conducente è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore, gli altri due alla guida di autovetture, uno dei quali guidava senza titolo da circa 15 anni.

A seguito degli accertamenti, è emerso che i tre conducenti non avevano mai conseguito la patente di guida per questo è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.100 euro, come previsto dall’articolo 116, commi 15 e 17 del Codice della Strada.

Uno dei tre, è stato sorpreso per la seconda volta alla guida senza patente ed essendo in reiterazione nel biennio, è stato deferito all’autorità giudiziaria per gli adempimenti del caso.

Due veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi, il terzo posto sotto sequestro ai fini di confisca.

Nelle prossime settimane i controlli saranno intensi; la Polizia Locale riferisce che l’obiettivo è garantire il massimo della sicurezza per consentire a tutti di trascorrere viaggi in auto tranquilli