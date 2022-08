Albareto, anziano scompare da casa: ritrovato in stato confusionale nel torrente Gotra

Un 79enne di Albareto esce di casa nelle prime ore del pomeriggio e scompare. A dare l’allarme, all’imbrunire, alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Borgotaro i familiari disperati non vedendolo rientrare. Immediato l’intervento della pattuglia della Sezione Radiomobile che dopo prolungate ricerche individua l’anziano, riverso, in stato confusionale nelle acque del torrente Gotra ove presumibilmente era caduto, da diverse ore, durante la passeggiata pomeridiana. Nell’attesa del soccorso alpino, necessario per portare al sicuro il malcapitato, la pattuglia scende nel dirupo e presta le prime cure. Trasportato in ospedale l’anziano è stato medicato per escoriazioni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma