Alberini (Lega): “Grazie alla pragmaticità della Lega ripartono i lavori del superbonus”

“Il tema del superbonus è quanto mai attuale almeno come il caro bollette. I proprietari ed i condominii non riescono più a trovare da mesi aziende disposte ad avviare o proseguire i lavori. La Lega con la pragmaticità che la contraddistingue è riuscita a far sbloccare la cessione del credito alle imprese intervenendo sulle responsabilità del cessionario. Adesso si continua il lavoro sul caro bollette”.

Così la referente provinciale Lega Parma, Sabrina Alberini sulla mediazione siglata stamane in Senato tra il governo e i gruppi parlamentari a proposito della responsabilità per la cessione dei crediti legati al Superbonus, che scatterà solo per dolo o colpa grave.