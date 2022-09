Alberini (Lega): “Intitolare una strada, piazza o struttura pubblica a Oriana Fallaci”

Intitolare una strada, una piazza o una struttura pubblica a Oriana Fallaci in tutta la provincia e impegnarsi con azioni per il riconoscimento laddove non ci sia per tenere vivo il ricordo dell’indimenticata giornalista e scrittrice scomparsa il 15 settembre 2006 e passare ai più giovani il messaggio e l’esempio di una grande italiana. È la proposta che arriva dalla referente provinciale della Lega Sabrina Alberini.



La sua figura, soprattutto nel contesto storico che stiamo vivendo, rappresenta un simbolo di coraggio e libertà di pensiero da cui dobbiamo trarre esempio” ha spiegato l’esponente del Carroccio ricordando come, dopo l’attentato di New York alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001, mise in guardia sul rischio che le democrazie occidentali, rinunciassero ai propri caposaldi di libertà e democrazia.

“Con grande acume e lucidità, fra le poche voci dissonanti nel panorama dell’informazione e della cultura mainstream, ha cercato di descrivere la minaccia che il fanatismo fondamentalista di matrice islamica avrebbe comportato per le società occidentali, anticipando con grande lungimiranza la fragilità delle giovani democrazie sorte in Medio Oriente e l’affermazione di quell’integralismo che ha caratterizzato lo scorso decennio con innumerevoli attentati. In maniera pressoché trasversale, Oriana Fallaci è ricordata come voce e testimonianza dei valori della cultura democratica che fa del rispetto del pensiero altrui, pur nella diversità di idee e posizioni, uno dei propri pilastri” ha rilevato Alberini, rammentando come già diversi Comuni in Italia abbiano inserito nella toponomastica cittadina una via o una piazza per ricordare Oriana Fallaci e rendere omaggio alla sua memoria e illustrando una mozione che la Lega presenterà per rendere omaggio a una donna paladina della libertà e della democrazia.