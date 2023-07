Albiero e Gennari: “Problemi irrisolti a Sorbolo Mezzani, serve un cambio di rotta”

Ingenti contributi straordinari ma ancora problemi irrisolti: serve un cambio di rotta. I contributi straordinari ai comuni nati da fusione passano da 10 anni a 15: una buona notizia per Sorbolo Mezzani.



Come dichiara l’assessore Fava, bene agire sull’azzeramento dei mutui per ridurre le spese correnti e bene mantenere inalterate le tasse comunali, ma sugli investimenti occorre un netto cambio di rotta. Crediamo che le successive risorse debbano essere investite in opere strategiche per il territorio, intervenendo sui reali problemi del paese e sempre con grande attenzione alla spesa corrente che graverà sul bilancio delle future amministrazioni.

Ricordiamolo: alla fine di questo mandato l’attuale amministrazione avrà percepito circa 10 ml di euro in contributi per la fusione ed ancor di piu’ ne arriveranno in futuro. Ingenti risorse di cui nessun amministratore precedente ha mai avuto la disponibilità! Eppure il paese ha numerosi problemi irrisolti.

A partire dal traffico veicolare che attraversa e taglia in due l’abitato di Sorbolo : circa 17.000 veicoli al giorno transitano dal nostro paese ed il progetto di una tangenziale non è mai stato preso in considerazione. Ridurrebbe gran parte dell’inquinamento acustico ed ambientale.

Le strade comunali , a detta di molti cittadini, sono malandate ed alcune insicure. I servizi per gli anziani sono carenti. Lunghe le liste d’attesa per entrare in casa protetta. Il servizio domiciliare non è adeguato alle necessità delle famiglie e nessuna forma innovativa di sostegno alle persone anziane ancora autosufficienti (es. cohousing) è stata presa in considerazione. Sono carenti gli alloggi per le famiglie in difficoltà e c’è scarsità di luoghi di cultura ed aggregazione.

Questi sono solo alcuni dei problemi ancora stagnanti, nonostante le ingenti risorse già arrivate a Sorbolo Mezzani.

Pensiamo occorrano scelte politiche pragmatiche e lungimiranti che tengano in considerazione tutte le esigenze ed urgenze del paese.

Roberta Gennari

Nuova Alternativa

Jonathan Albiero

Movimento 5 stelle