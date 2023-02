Albiero (M5S) ai sindaci: “No alla Cispadana autostradale, si punti su una strada a scorrimento veloce”

La chiusura delle sbarre ferroviarie per oltre mezz’ora è solo l’ultimo episodio che rappresenta i disagi vissuti da centinaia di cittadini (per lo più lavoratori), rispetto un tratto di strada che da oltre 15 anni attende di essere completato ma la cui realizzazione è associata ad un’infrastruttura di cui si parla soltanto.

La Sindaca di Brescello sull’argomento ha ragione nel dire:«Cosa aspetta la Regione a svincolare le opere adduttive dal progetto Cispadana Autostradale?»

Esatto, i km mancanti che unirebbero Brescello a Coenzo (Sorbolo) sono inglobati nel progetto autostradale Cispadana Rolo-Ferrara. Un progetto in continua “annunciazione” in quanto presenta un quadro economico, costi e benefici, da mettersi le mani nei capelli, dove l’impatto ambientale è devastante e appunto di cui si continua a parlare, ma di cui ancora non si vede né il progetto esecutivo, né l’inizio dei lavori.

Per colpa di questi ritardi e procrastinazioni, opere necessarie, fondamentali e dal costo decisamente più sostenibile, di maggiore utilità rimangono dunque bloccate.

Eppure la soluzione ci sarebbe: abbandonare il progetto Autostradale e percorrere la via tracciata agli albori, cioè quella della strada a scorrimento veloce.

Un progetto sicuramente meno appetibile dal punto di vista dell’interesse di qualche costruttore privato, ma decisamente meno costoso, gratuito per i cittadini e meno impattante dal punto di vista ambientale e di più rapida realizzazione. Questo permetterebbe di rivedere il progetto, scorporare la nostra opera e vederla realizzata veramente in tempi brevi.

Verrebbe rapidamente risolto in buona parte il problema del transito del traffico dall’abitato di Sorbolo (soprattutto quello pesante), ma a mio avviso non lo decongestionerà in quanto, in 1km saranno presenti bene tre elementi di notevole rallentamento come: la rotatoria che verrà costruita con il sottopasso di Via Venezia, la rotatoria in progetto davanti a ’Ferrari VerdeBlu Piscine’ e la rotatoria di recente costruzione del Conad (nelle ore di punta crea già oggi notevoli rallentamenti). A questo bisogna poi aggiungere il semaforo di Via Gramsci in quanto sarà mantenuto attivo!

Infine, per quanto riguarda invece il passaggio a livello in questione (quello di Sorbolo a Levante) riporto un quesito che molti si pongono: non sarebbe opportuno intervenire con un sovrappasso ferroviario? Questo, almeno nel reggiano, permetterebbe veramente di risolvere il problema delle lunghe code che si formano ogni qualvolta passa il treno.

Invito pertanto i sindaci del territorio a farsi seriamente e concretamente sentire nelle sedi opportune chiedendo di abbandonare il progetto Cispadana Autostradale e convenire sul progetto Strada a scorrimento veloce, chiedere di scorporare le opere di adduzione e aprire il cantiere della Brescello-Coenzo al più presto perché il territorio ne ha bisogno, non può più aspettare, basta promesse mai mantenute, basta prendere in giro i cittadini!

Jonathan Albiero, consigliere comunale M5S Sorbolo Mezzani