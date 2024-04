“Ale e Franz Show” al Palasport di Fidenza per uno spettacolo di beneficienza

Dopo essere stati ospitati nell’anno 2016, al teatro nuovo di Salsomaggiore grande ritorno in provincia di Parma dei due artisti in una location piu’ grande che possa soddisfare le numerose richieste di biglietti anche dalle provincie limitrofe

Martedì 23 Aprile alle ore 21 al Palasport Pratizzoli di Fidenza il duo-comico presenterà lo spettacolo “ Ale e Franz Show”. L’intera serata di esibizione sarà destinata a scopo benefico e organizzata dall’ Associazione di volontariato odv e dalle associazioni storiche che da tempo collaborano L’Altramarea odv e Fidenza For Children odv unitamente a Orizzonti nuovi odv .

Il ricavato sarà devoluto ai progetti istituzionali delle rispettive Associazioni consultabili nel dettaglio sui rispettivi portali on line in cui si potranno scoprire tutte le attività solidali svolte concretamente in Italia e nel mondo. “Ale e Franz Show” sarà una vera full immersion nell’universo del duo-comico, impegnato negli ultimi anni anche in emozionanti prove interpretative in svariati lungometraggi. Lo spettacolo di Fidenza ripercorrerà le tappe più significative della carriera di Alessandro Basini e Franceso Villa a partire dai loro esordi nel 1994 fino ad oggi in cui si sono confermati una coppia inseparabile da oltre vent’anni, una delle più longeve del mondo dello spettacolo.

La panchina, i Ganster Gin e Fizz, i vecchietti Nanni ed Ermanno e tante altre gags di un tempo e nuove saranno proposte dai due artisti al pubblico presente per una serata che si presenta come straordinaria nella quale il divertimento sarà garantito. La sera dello spettacolo la biglietteria del Palasport Pratizzoli aprirà a partire dalle ore 19 e 30. L’ingresso del pubblico è previsto invece per le ore 20. I biglietti sono in vendita on line collegandosi al sito www.vivaticket.com oppure recandosi di persona presso le rivendite autorizzate che si trovano pubblicate sul sito.

Per informazioni : telefonare al 345 44 01 829 o anche al 3405233789 per il pubblico di Fidenza e Salsomaggiore . Ci si puo’ anche rivolgere alla segreteria di Fidenza For Children allo 0524 81371 e scrivere una mail a fidenzaforchildren@gmail.com