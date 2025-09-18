Alé Parma Sport Festival 2025: due giorni di sport e divertimento per bambini e ragazzi

Sabato 20 e domenica 21 settembre torna in Cittadella l’atteso “Alé Parma Sport Festival”, la grande festa dello sport dedicata ai giovani, con oltre 50 discipline da provare e tante attività gratuite per i più piccoli.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione offre ai bambini e ragazzi di tutte le età l’opportunità di avvicinarsi al mondo dello sport, sperimentando discipline tradizionali e innovative. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dall’Assessore allo Sport Marco Bosi, insieme a Davide Antonelli, Elena Turci, ai referenti di Giocampus, agli sponsor e ai rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

“Un bambino che si diverte è un bambino che non abbandona lo sport – ha dichiarato Bosi –. Questo evento dà a tutti la possibilità di trovare la disciplina che più li entusiasma e rappresenta una grande festa per la città”.

Sono tante le discipline da scoprire. Gli oltre 60 sodalizi sportivi presenti in Cittadella offriranno attività guidate da istruttori qualificati di Giocampus. Tra gli sport in programma: sitting volley, golf, equitazione, tiro con l’arco, atletica, rugby, disc golf, flag football, ginnastica dinamica, hip hop, breakdance, danza classica e paralimpica, pole dance, roller, pallavolo, karate, tennis, pesistica, scherma olimpica e paralimpica, basket, arrampicata, scacchi, dama, aikido, judo, boxe, kick boxing, pilates, pallamano, baseball-softball, tennis da tavolo, mountain bike e ciclismo.

Un’area del parco sarà dedicata ai più piccoli con laboratori ludico-educativi gratuiti, mentre sabato mattina le scuole primarie e secondarie saranno coinvolte in attività sportive dedicate. Il pomeriggio del sabato e la domenica offriranno tornei di calcio, pallavolo, basket e rugby, con esibizioni e intrattenimento musicale grazie a Soundtrack e al Centro di Educazione Musicale Cem – Lira.

Domenica pomeriggio, a partire dalle 15, il programma prevede “Alè che spettacolo”, un pomeriggio di danze e intrattenimento per tutte le età. In entrambe le giornate sarà attiva un’area food per i partecipanti.

L’evento è promosso dal Comune di Parma in collaborazione con Giocampus, Uisp e Csi, con il patrocinio di Coni, Università di Parma, Ufficio Scolastico Provinciale, Regione Emilia-Romagna e Aces, in occasione della Settimana Europea dello Sport. Main sponsor: Laumas, Amoretti, Optilook e Parmalat; sponsor tecnico: Iren.

In caso di forte e prolungato maltempo la manifestazione sarà annullata. Il programma completo è disponibile sul sito www.parmasportfestival.com