“Alé Parma Sport Festival”: nel Parco Cittadella sabato 24 e domenica 25

È in programma al Parco della Cittadella sabato 24, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, e domenica 25, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, la terza edizione di “Alé Parma Sport Festival”, manifestazione sportiva pensata per i ragazzi e le ragazze di tutte le età, con la possibilità di provare oltre 30 discipline sportive differenti. Il programma completo è reperibile sul sito: www.parmasportfestival.it

Il Festival vuole avvicinare i giovani al mondo dello sport e contrastare il fenomeno dell’abbandono dell’attività motoria con tante proposte, per tutti i gusti.

È stato presentato, questa mattina, dall’Assessore allo Sport, Marco Bosi, dal Delegato Provinciale CONI, Antonio Bonetti, alla presenza dei referenti di diverse associazioni sportive coinvolte nel progetto.

“Siamo giunti alla terza edizione di un progetto che ha riscosso grande successo – ha spiegato l’Assessore Marco Bosi – e che ha lo scopo di far divertire i ragazzi, avvicinandoli alle discipline sportive. Tra gli obiettivi, anche quello di scoraggiare l’abbandono sportivo. Sarà una grande festa dello sport per tutti i ragazzi e le ragazze che parteciperanno, grazie al coinvolgimento di 50 Associazioni e società sportive”.

Antonio Bonetti, Delegato provinciale CONI, ha ringraziato il Comune per aver messo in campo un progetto che intende avvinare i giovani allo sport. “Negli ultimi due anni – ha spiegato – sono stati raggiunti risultati ragguardevoli per lo sport a livello nazione, risultati che non ci sarebbero stati se non ci fosse attività sportiva di avviamento allo sport a livello territoriale e di base”.

Conad Centro Nord si riconferma main sponsor del Festival. “Come sempre siamo a sostegno dello sport per tutti e questo è un Festival che da a tutti la possibilità di fare sport e di scoprirne nuovi lasciando lo spazio ai bambini e le bambine di seguire la propria individualità. Educare alle scelte è il primo passo per una crescita consapevole” Sostiene Veronica Corchia, Responsabile CSR e Relazioni Esterne di Conad Centro Nord. “Allo stesso modo, durante il Festival, abbiamo pensato ad un gioco che permetterà di vincere snack Verso Natura Conad o altri gadget per stimolare ad abbinare lo sport ad una corretta e sana alimentazione.”

Sono davvero tante le discipline da sperimentare: sci d’erba e golf, equitazione, tiro con l’arco, atletica, football americano, flag football, ginnastica dinamica, hip hop, breakdance, danza classica, danza paralimpica, ginnastica artistica – ritmica e pole dance, pesca, pallavolo, karate, tennis, pesistica, scherma olimpica e paralimpica, basket, parete per arrampicata, scacchi, dama, aikido, judo, boxe, kick boxing, pilates, pallamano, baseball – softball, pallavolo, tennis da tavolo, mountain bike, motociclismo e ciclismo.

A completare la grande festa dello sport ci saranno anche musica, incontri e laboratori. Soundtrack, camioncino che animerà con tanta musica il week end in collaborazione con il Centro di Educazione Musicale CEM – LIRA. Lostello, ospiterà incontri e presentazioni di Emc2 onlus. Sulla Pedana esibizioni delle associazioni sportive di Parma proprio al centro del Parco della Cittadella. Per i più piccoli ci saranno il Ludobus con intrattenimenti giochi e attività per i ragazzi ed i laboratori di Polpo Ludo, per una pausa dalle attività sportive.

Sabato mattina sarà dedicato in particolare alle scuole. Molti gli studenti delle secondarie di primo e secondo grado che si sono già prenotati, se ne attendono circa 2 mila.

Ben 50 associazioni e società sportive saranno a disposizione dei partecipanti al pomeriggio di sabato e nella mattina e pomeriggio di domenica per promuovere lo sport a tutto campo ed avvicinare piccoli e grandi con tante proposte per tutti i gusti.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Parma in collaborazione degli Enti di promozione sportiva: CSI, UISP, AICS, US ACLI, CSEN e con il patrocinio del Coni, dell’Università di Parma, dell’Ufficio scolastico provinciale, della Regione Emilia Romagna, in occasione della Settimana Europea dello Sport.

Sponsor dell’iniziativa Conad e Laumas, insieme ad Iren e Decathlon, sponsor tecnici.

In caso di forte e prolungato maltempo la manifestazione verrà rinviata.