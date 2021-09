“Alé Parma Sport Festival”: tre giorni di sport per tutti in Cittadella

Presentato questa mattina in conferenza stampa da Marco Bosi, Vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Parma, Andrea Paini fiduciario Coni Point Parma, Claudio Bassi Presidente CSI la seconda edizione di Alè Parma Sport Festival.

Il 24, il 25 e il 26 arriva in Cittadella”Alè Parma Sport Festival”, una tre giorni interamente dedicata allo sport, organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con gli Enti di promozione sportiva.

“Il Festival è un’occasione per tutti i ragazzi e le loro famiglie per conoscere le discipline sportive e avvicinarsi allo sport. Parma ha una profonda cultura sportiva e ha anche una dotazione di impianti e società sportive molto attiva. Per tre giorni bambini e ragazzi avranno la possibilità di provare le discipline con istruttori dedicati e si divertiranno” ha introdotto il vicesindaco Marco Bosi.

Saranno oltre 30 le discipline sportive e oltre 50 società sportive che metteranno a disposizione attrezzature e istruttori per promuovere lo sport, avvicinare piccoli e grandi alle discipline e contrastare l’abbandono sportivo dei ragazzi.

Il CONI, rappresentato da Andrea Paini, ha sottolineato l’importanza di promuovere lo sport e lavorare con i ragazzi affinché non lo abbandonino: “Lo sforzo del Coni, delle Società Sportive e dell’Amministrazione va in questa direzione. A questo Festival ci presentiamo carichi di energia, sarà una bella tre giorni”.

Determinante per la realizzazione del festival il coinvolgimento delle società sportive: “La sinergia tra Comune di Parma, Enti di Promozione sportiva e Società, è necessaria e determinante. Ci siamo messi in cammino fianco a fianco nel segno dello sport. Far divertire i ragazzi è il nostro primo obiettivo” ha concluso Claudio Bassi Presidente CSI.

Attraverso il coinvolgimento del mondo sportivo, i ragazzi avranno la possibilità di provare in un unico luogo tutte le discipline che saranno allestite nell’anello inferiore e superiore della Cittadella

Non mancheranno lezioni ed esibizioni sportive dal palco che animeranno le tre giornate.

Sabato 25 il festival ospiterà il ritorno in pista dei piloti dell’EBX Urban FMI pronti a giocarsi punti importanti per il Titolo iridato. Gara 2 del Campionato Italiano E-Bike della Federmoto.

Durante le tre giornate si potranno ripercorrere i momenti più significativi del progetto “Riattiviamoci al Parco”, realizzatosi tra i mesi di aprile e luglio 2021 in diversi parchi ed aree verdi della città, grazie ai video realizzati dal Liceo Sportivo Bertolucci e dalle scuole di I e II grado che per l’occasione saranno premiate sul palco nella mattinata di sabato 25 settembre.

Sempre davanti al palco si potrà inoltre assistere a lezioni proposte dalle società sportive, ad incontri all’insegna dello sport e del benessere.

“Alè Parma Sport Festival” è organizzato dal Settore Sport del Comune di Parma e rappresenta il momento conclusivo e di festa di una collaborazione importante che ha visto lavorare insieme Amministrazione comunale, enti di promozione, Università, Azienda USL, Azienda Ospedaliera, Ufficio Scolastico, Liceo Sportivo Bertolucci ed Anmic.