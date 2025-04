Dal primo aprile Alessandra Tassoni è la nuova sub commissaria sanitaria dell’Azienda USL di Parma. Nominata da Anselmo Campagna, Commissario Straordinario dell’Azienda USL e Direttore Generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria, la dirigente bolognese prende il testimone da Giuseppina Rossi.

Alessandra Tassoni si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna dove ha conseguito anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Ha frequentato numerosi corsi di Management in ambito sanitario organizzati dal Centro Nazionale Trapianti, dall’Università Bocconi SDA tra i quali l’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio Assistenziali, e dall’Università di Parma, dove ha conseguito il Certificato di Formazione Manageriale.

Inizia la sua attività nel servizio sanitario pubblico nel gennaio 2000 in Direzione Sanitaria al Policlinico Sant’Orsola di Bologna poi un’esperienza biennale come coordinatrice al Centro Regionale Trapianti. Ha prestato servizio poi come medico in staff alla Direzione Sanitaria dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Dal 2009, e fino al nuovo incarico all’Azienda USL di Parma, ha lavorato all’Azienda USL di Bologna, in staff alla Direzione Generale, ricoprendo diversi incarichi tra i quali quello di referente dello Sviluppo Organizzativo, di Direttore delle Cure Primarie, del Governo dei Percorsi Specialistici e come Responsabile Unico per l’Accesso alle prestazioni specialistiche dell’area di Bologna gestendo progetti di integrazione di percorsi clinico assistenziali, di riorganizzazione dei servizi e valorizzazione del personale.

“Nel ringraziarla per aver accettato questa nomina, a nome mio e della direzione aziendale sono lieto di dare il benvenuto all’Azienda USL di Parma ad Alessandra Tassoni – afferma Anselmo Campagna – Sono certo che grazie alla sua consolidata esperienza e professionalità maturata in ambito organizzativo e gestionale saprà contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi previsti”.

“Un sincero ringraziamento va a Giuseppina Rossi – conclude Campagna – che continua il suo lavoro in Azienda, alla guida del Dipartimento Interaziendale per la gestione dell’integrazione Ospedale-Territorio e delle funzioni di Committenza”.